В России будут блокировать сим-карты после возвращения граждан из-за границы

В России планируют на сутки блокировать мобильную связь гражданам, которые возвращаются из-за границы. Формально это объясняют безопасностью и борьбой с использованием сим-карт для управления беспилотниками. В то же время аналитики считают, что настоящая цель – усилить контроль над передвижениями и коммуникацией населения.

Российские власти готовят решение о временной блокировке мобильной связи для граждан, которые возвращаются на территорию страны из-за рубежа. Сим-карты таких пользователей планируют отключать на 24 часа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Почему Россия блокирует связь своих граждан?

Официально этот шаг объясняют необходимостью создания "периода охлаждения", чтобы предотвратить возможное использование телефонов для управления беспилотными летательными аппаратами. Однако в Центре отмечают, что речь идет не о безопасности, а об очередном этапе цифровой изоляции населения.

Как сообщает Укринформ, такие действия вписываются в общую политику цифрового контроля, которую последовательно внедряет Кремль. Контроль за связью становится неотъемлемой частью репрессивной инфраструктуры, направленной на ограничение гражданских свобод и контактов с внешним миром.

Ранее российские власти уже предпринимали подобные шаги. Например, активно продвигает неофициальный клиент Telegram под названием Telega, который работает на базе государственных сервисов VK і MAX. Эти платформы находятся под полным контролем правительства РФ и используются для цифровой слежки за пользователями.