Как новая ракета может изменить правила игры в борьбе с дронами?

Война в Украине продемонстрировала критическую роль беспилотных летательных аппаратов. Дроны стали неотъемлемой частью боевых действий, и ведущие оборонные компании мира активно работают над созданием новых моделей. Однако не менее важной задачей является разработка эффективных средств противодействия, особенно против таких угроз, как дроны-камикадзе Shahed. Эти аппараты, несмотря на свою относительную простоту, доказали свою эффективность как дальнобойное оружие одноразового использования. Россия наладила их массовое производство и постоянно совершенствует свои БПЛА, увеличивая дальность полета, скорость и высоту применения, пишет 24 Канал со ссылкой на DroneDJ.

Основная проблема существующих систем ПВО, таких как американские комплексы Patriot или ракеты Sidewinder, заключается в их чрезвычайно высокой стоимости. Хотя они способны сбивать беспилотники, их использование экономически невыгодно. Стоимость одной ракеты Sidewinder может достигать 500 тысяч долларов, а обслуживание систем Patriot обходится в миллионы долларов. Тратить такие дорогие боеприпасы на уничтожение значительно более дешевых дронов – это финансовое истощение для любой армии.

Именно для решения этой проблемы американская компания AeroVironment разработала новую ракету Freedom Eagle-1 (FE-1). Это недорогая, специализированная ракета класса "земля-воздух", создана специально для перехвата беспилотных угроз. О ее разработке было известно как минимум с марта 2025 года, когда издание АрмияInform привело первые известные характеристики, но еще до того, в январе, проводились первые испытания. Судя по всему, теперь работа окончательно завершена.

По предварительным данным, стоимость одной ракеты FE-1 колеблется в пределах от 150 до 200 тысяч долларов. Это ставит ее в один ценовой диапазон с переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger после того, как специализированные версии последних для борьбы с дронами значительно выросли в цене.

Концепция Freedom Eagle-1 достаточно проста: это управляемая ракета, которая способна захватывать цель, догонять ее и уничтожать в воздухе с помощью взрывного заряда при столкновении. Главной целью для FE-1 являются последние модификации российских "Шахедов". Армия США и компания AeroVironment надеются, что эта новая разработка сможет положить конец доминированию этих дронов на поле боя.

Freedom Eagle-1 имеет длину около 1,5 метра и диаметр 15 сантиметров.

Она интегрируется в систему LIDS – мобильную и стационарную платформу для борьбы с дронами.

Система нейтрализует как небольшие объекты, включая мелкими дронами, так и вертолеты и даже дозвуковые ракеты.



Ракета Freedom Eagle-1 / Фото AeroVironment

Будут ли FE-1 в Украине?

Сейчас ни Министерство обороны США, ни AeroVironment официально не сообщали о планах передать Freedom Eagle-1 Украине, но эксперты считают, что отправка этих новых ракет для испытания в реальных боевых условиях была бы логичным шагом. Это позволило бы не только проверить их эффективность против реальных угроз, но и получить бесценный опыт для дальнейшего совершенствования системы.