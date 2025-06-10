Росія запускає власний національний месенджер, який конкуруватиме з WhatsApp і Telegram

Уряд Росії ухвалив законопроєкт про створення національного месенджера, який, окрім обміну повідомленнями, забезпечуватиме доступ до державних і муніципальних послуг, а також до освітніх платформ.

Відповідний документ пройшов друге й третє читання, повідомляє Reuters, інформує 24 Канал.

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Закон вимагає, аби сервіс був розроблений на території Росії і внесений до реєстру російського програмного забезпечення. Контролювати створення та роботу месенджера буде організація, яку визначить уряд.

Як запуск месенджера вплине на цифрову екосистему Росії

Запровадження державного месенджера в Росії – це не просто черговий цифровий проєкт, а інструмент, що може суттєво трансформувати інформаційний простір країни. Його запуск означає посилення контролю за онлайн-комунікаціями, нові виклики для приватності користувачів та поступове витіснення незалежних платформ.

Передусім новий сервіс посилить централізацію цифрової інфраструктури. Завдяки повному контролю держави над платформою, буде легше здійснювати моніторинг комунікацій, обмежувати доступ до "небажаного" контенту та впроваджувати цензуру в реальному часі.

Таким чином, національний месенджер стане ще одним інструментом цифрового контролю, який дозволить владі оперативно реагувати на будь-які прояви інакомислення.

Офіційно заявлено, що запуск нового сервісу не призведе до блокування Telegram чи інших популярних платформ, однак попередній досвід Росії з такими сервісами викликає сумніви. Імовірними є непрямі обмеження: преференції для держустанов, поступове витіснення з держзакупівель, або навіть тротлінг – штучне уповільнення доступу.

У результаті державний месенджер може стати де-факто обов’язковим для взаємодії з держструктурами та освітніми платформами.

Ще одна особливість – вимога створити платформу виключно на основі вітчизняного програмного забезпечення. Це може призвести до ще більшої технологічної ізоляції країни, обмеження співпраці з міжнародними ІТ-компаніями та погіршення якості сервісу через відсутність доступу до сучасних технологій, відкритих стандартів і незалежного аудиту.