Соответствующий документ прошел второе и третье чтение, сообщает Reuters, информирует 24 Канал.

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Закон требует, чтобы сервис был разработан на территории России и внесен в реестр российского программного обеспечения. Контролировать создание и работу мессенджера будет организация, которую определит правительство.

Как запуск мессенджера повлияет на цифровую экосистему России

Введение государственного мессенджера в России – это не просто очередной цифровой проект, а инструмент, который может существенно трансформировать информационное пространство страны. Его запуск означает усиление контроля за онлайн-коммуникациями, новые вызовы для приватности пользователей и постепенное вытеснение независимых платформ.

Прежде всего новый сервис усилит централизацию цифровой инфраструктуры. Благодаря полному контролю государства над платформой, будет легче осуществлять мониторинг коммуникаций, ограничивать доступ к "нежелательному" контенту и внедрять цензуру в реальном времени.

Таким образом, национальный мессенджер станет еще одним инструментом цифрового контроля, который позволит власти оперативно реагировать на любые проявления инакомыслия.

Официально заявлено, что запуск нового сервиса не приведет к блокировке Telegram или других популярных платформ, однако предыдущий опыт России с такими сервисами вызывает сомнения. Вероятны косвенные ограничения: преференции для госучреждений, постепенное вытеснение из госзакупок, или даже тротлинг – искусственное замедление доступа.

В результате государственный мессенджер может стать де-факто обязательным для взаимодействия с госструктурами и образовательными платформами.

Еще одна особенность – требование создать платформу исключительно на основе отечественного программного обеспечения. Это может привести к еще большей технологической изоляции страны, ограничению сотрудничества с международными ИТ-компаниями и ухудшению качества сервиса из-за отсутствия доступа к современным технологиям, открытых стандартов и независимого аудита.