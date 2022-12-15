Нічого нового: на пристикованому до МКС кораблі "Союз" сталася розгерметизація

На Міжнародній космічній станції (МКС) припинено роботи з виходу у відкритий космос. Причиною є розгерметизація "контуру ситстеми забезпечення теплового режиму" російського "Союзу МС-22", наразі корабель пристиковано до станції.

Як повідомляє 24 канал, про це пишуть так звані російські ЗМІ з посиланням на "Роскосмос". Відомо, що працівник Центру управління польотів у бесіді з російським екіпажем станції повідомив про ухвалення "рішення про припинення робіт і зворотне шлюзування".

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Що відомо про стан корабля та станції

Відомо, що всередині корабель залишається герметичним. У NASA вже заявили, що екіпажу станції нічого не загрожує. В результаті інциденту було скасовано вихід у відкритий космос російських так званих космонавтів.

Варто зазначити, що вихід у відкритий космос переноситься вже вдруге. Спочатку планувалося здійснити його 25 листопада, але пізніше російське космічне агентство перенесло його на 15 грудня через "позаштатну роботу насосів", що використовувалися системою охолодження одного зі скафандрів.

Російський сегмент МКС ламається

Міжнародна космічна станція структура доволі стара. Зрозуміло, що деякі її вузли можуть виходити з ладу. Однак, для порівняння, американський сегмент станції справно лагодиться за планом, що попереджає серйозні поломки чи нештатні ситуації. Цього не можна сказати про російський сегмент, який, вочевидь, ще на момент виведення на орбіту вже міг стати бути потенційною загрозою для станції.

Проблеми з російськими модулями стаються постійно. Наприклад, упродовж 2021 року було виявлено кілька джерел витоку в модулі "Звезда". Його намагалися відремонтувати кілька разів, але нічого не виходило. Хоч якось здолати проблеми вдалося вже на початку 2022 року.

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Проблема російського космічного сміття

Російське космічне сміття стало загрозою для МКС не лише ззовні, але й зсередини. Залишається сподіватися, що воно якнайшвидше відправиться додому успішно згорівши в атмосфері Землі, хоч трішки її очистивши.