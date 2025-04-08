Засекречені російські супутники викинули в космос таємничий об'єкт
- Три секретні російські супутники "Космос 2581", "Космос 2582" і "Космос 2583" випустили загадковий об'єкт на орбіту, який викликав інтерес у космічних спостерігачів та аналітиків.
- Об'єкт може використовуватись для військових експериментів, наукових досліджень або бути результатом ненавмисної фрагментації.
- Росія не надає подробиць про супутники та їхню місію.
Трійка секретних російських супутників, запущених на початку цього року, випустили на орбіту загадковий об'єкт, який викликав інтерес у космічних спостерігачів та аналітиків. Наразі ніхто не знає, що це таке, і яке його призначення.
Що відомо
Три апарати, позначені як "Космос 2581", "Космос 2582" і "Космос 2583", були запущені ракетою "Союз-2.1В" з космодрому Плесецьк 2 лютого. Відтоді супутники, призначення яких невідоме, демонструють загадкову поведінку, перебуваючи на навколополярній орбіті на висоті близько 585 кілометрів над Землею, повідомляє 24 Канал.
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За словами астрофізика і фахівця з відстеження космічної активності Джонатана Макдауелла, супутники, схоже, проводили операції зі зближення або маневрували поруч з іншими об'єктами в космосі. Відразу після цього Космічні сили США каталогізували новий об'єкт на орбіті, який, імовірно, був випущений "Космосом 2581". Відбулося це 18 березня.Росія не надала жодних подробиць про супутники та їхню місію, а також мовчить про цей новий об'єкт, який вони випустили. Багато космічних місій є засекреченими.
Об'єкт, що вивільнився, може бути використаний для низки цілей, включаючи військові експерименти, такі як перевірка супутників або відпрацювання мішеней, тестування технології стикування або польотів у формації. Це також може бути наукове корисне навантаження або навіть результат ненавмисної фрагментації, хоча зазвичай це призводить до утворення численних уламків. У цьому випадку об'єкт лише один.
За назвою, на жаль, неможливо з'ясувати навіть приблизне призначення. Росія, як і колись Радянський Союз, називає "Космосом" дуже широкий спектр апаратів, включаючи військові та наукові пристрої. Імовірно, саме тому вони всі й мають однакову назву, щоб заплутати інші країни. У минулому супутники з такою назвою включали антисупутникову зброю, розвідувальні апарати, радіоелектронну розвідку, ППО та інше.