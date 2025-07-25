Роумінг, як вдома: в ЄС назвали дату приєднання України до роумінгового безвізу
- Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про приєднання України та Молдови до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року.
- Це рішення дозволить громадянам обох країн використовувати мобільний зв'язок без додаткової плати, як у своїх країнах.
- Україна уклала добровільну угоду з ЄС у 2022 році, яка діятиме до кінця 2025 року, забезпечуючи доступні дзвінки та інтернет.
Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення про приєднання України та Молдови до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Це гарантує якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах.
Зауважимо, що для України запрошення діє з 14 липня, а для Молдови – з 25 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврораду.
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Що відомо про рішення Ради ЄС щодо роумінгу?
У Єврораді прокоментували рішення щодо роумінгу для України й Молдови. А також пояснили, які переваги воно надає.
Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні,
– кажуть там.
Варто зауважити, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.
Тоді як Україна ще у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку, яка розрахована до кінця 2025 року. Вона гарантує, що українці та громадяни країн-членів Євросоюзу зможуть користуватися "доступними та недорогими дзвінками, текстовими повідомленнями та інтернетом".
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Він передбачає, що українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не платити додатково за мобільний зв'язок та інтернет на території 27 країн-членів.