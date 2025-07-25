Роумінг, як вдома: в ЄС назвали дату приєднання України до роумінгового безвізу

Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення про приєднання України та Молдови до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Це гарантує якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах.

Зауважимо, що для України запрошення діє з 14 липня, а для Молдови – з 25 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврораду.

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Що відомо про рішення Ради ЄС щодо роумінгу?

У Єврораді прокоментували рішення щодо роумінгу для України й Молдови. А також пояснили, які переваги воно надає.

Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні,

– кажуть там.

Варто зауважити, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.

Тоді як Україна ще у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку, яка розрахована до кінця 2025 року. Вона гарантує, що українці та громадяни країн-членів Євросоюзу зможуть користуватися "доступними та недорогими дзвінками, текстовими повідомленнями та інтернетом".

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Він передбачає, що українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не платити додатково за мобільний зв'язок та інтернет на території 27 країн-членів.