Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

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Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Цей закон наближає нашу державу до єдиного роумінгу з Європейським Союзом. Українцям не доведеться сплачувати додаткових зборів за мобільний зв'язок й інтернет на території 27 країн ЄС. Такі ж умови будуть для користувачів європейських операторів у нашій державі.

Тепер очікуємо на позитивну оцінку та рішення від європейської сторони щодо офіційного вступу до політики Roam like at Home.

Жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалася до RLAH. Ще одне підтвердження, що Україна — важливий цифровий гравець на європейській арені,

– заявили в Мінцифри.

Також у міністерстві наголосили, що Україна наближається до спільного цифрового ринку з Європейським Союзом.