Ровер Curiosity виявив на Марсі дивні структури

NASA опублікувало перші зображення регіону Марса, де ровер Curiosity здійснив посадку у травні 2025 року. Ця місцевість привернула увагу вчених завдяки мережі мінеральних порід, які нагадують розсипаний бордюрний камінь.

Такі структури неможливо було виявити з орбіти, тож знахідка стала справжньою несподіванкою для дослідників, розповідає 24 Канал з посиланням на NASA.

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На Землі геологи називають подібні утворення коробкоподібними (box-like) і пов’язують їх із наявністю підземних вод у минулому. Це може бути явним свідченням того, що на Марсі колись існували озера і, можливо, навіть біологічне життя.

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Унікальна знахідка на Червоній планеті

Мінерали, які формують основу цих коробкоподібних структур, утворилися внаслідок тривалого просочування води з поверхні глибоко в породу. Цей процес нагадує формування цементу, який практично не піддається природній ерозії, такій як вітер і пісок, що домінують на Марсі протягом останніх 2-3 мільярдів років. Ерозія з часом зруйнувала породу, яка колись закривала ці мінерали, оголивши їх для вивчення вченими.

Команда Curiosity зазначає, що подібних структур раніше ніде не спостерігали. Наразі ровер піднімається на гору Шарп, висота якої становить близько 5 кілометрів. Він рухається від старіших геологічних утворень біля підніжжя до молодших на вищих схилах.

Знайти структури, які б натякали на наявність води на планеті, на такій глибині стало особливо несподіваним відкриттям, яке вчені поки не можуть пояснити. Ровер також взяв зразок породи з цієї ділянки та відправив його до вбудованої мікролабораторії для аналізу.

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Докази давньої води на Марсі

Спектральний аналіз зразків підтверджує можливу присутність води в цьому регіоні в давнину. У зразках виявили сульфат магнію, який зазвичай утворюється під час випаровування води. Загалом між 15 і 18 травня ровер зробив 291 зображення цієї місцевості.

Ця знахідка додає ще один важливий шматочок до головоломки про минуле Марса. Коробкоподібні структури можуть стати ключем до розуміння того, чи була Червона планета колись придатною для життя.