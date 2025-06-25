Такие структуры невозможно было обнаружить с орбиты, поэтому находка стала настоящей неожиданностью для исследователей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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На Земле геологи называют подобные образования коробкообразными (box-like) и связывают их с наличием подземных вод в прошлом. Это может быть явным свидетельством того, что на Марсе когда-то существовали озера и, возможно, даже биологическая жизнь.

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Уникальная находка на Красной планете

Минералы, которые формируют основу этих коробкообразных структур, образовались в результате длительного просачивания воды с поверхности глубоко в породу. Этот процесс напоминает формирование цемента, который практически не поддается естественной эрозии, такой как ветер и песок, доминирующих на Марсе в течение последних 2-3 миллиардов лет. Эрозия со временем разрушила породу, которая когда-то закрывала эти минералы, обнажив их для изучения учеными.

Команда Curiosity отмечает, что подобных структур ранее нигде не наблюдали. Сейчас ровер поднимается на гору Шарп, высота которой составляет около 5 километров. Он движется от старых геологических образований у подножия к более молодым на высших склонах.

Найти структуры, которые бы намекали на наличие воды на планете, на такой глубине стало особенно неожиданным открытием, которое ученые пока не могут объяснить. Ровер также взял образец породы с этого участка и отправил его во встроенную микролабораторию для анализа.

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Доказательства древней воды на Марсе

Спектральный анализ образцов подтверждает возможное присутствие воды в этом регионе в древности. В образцах обнаружили сульфат магния, который обычно образуется при испарении воды. Всего между 15 и 18 мая ровер сделал 291 изображение этой местности.

Эта находка добавляет еще один важный кусочек к головоломке о прошлом Марса. Коробкообразные структуры могут стать ключом к пониманию того, была ли Красная планета когда-то пригодной для жизни.