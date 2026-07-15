Нарешті ми знаємо, яким буде перший апаратний пристрій від OpenAI

Світ технологій очікує на перший фізичний пристрій від OpenAI. Поки компанія Сема Альтмана домінує у сфері програмного забезпечення, її апаратні амбіції тривалий час залишалися таємницею. Проте нові деталі розкривають концепцію гаджета, який повинен буде стати нашим новим порталом у світ ШІ.

Що готує OpenAI

OpenAI планує випустити мобільну розумну колонку без дисплея, яка позиціонується як персональний ШІ-компаньйон. Це буде портативний пристрій із вбудованою камерою та акумулятором, що дозволить легко переносити його між кімнатами – від кухні під час готування до вітальні чи спальні. Як повідомляє видання Bloomberg, гаджет працюватиме на базі нової голосової моделі GPT-Live, здатної підтримувати природний діалог у реальному часі, слухати й говорити одночасно, а також швидко опрацьовувати інформацію.

Основною особливістю пристрою стане його особистість і здатність до емоційного зв'язку з користувачем. Розробники інтегрували в корпус механічні елементи, які можуть самостійно рухатися. Це створює ілюзію того, що гаджет живий, а не просто статичний об'єкт, що реагує на команди.

Завдяки камері та системі датчиків ШІ розумітиме оточення й контекст життя власника, стаючи з часом дедалі проактивнішим і персоналізованішим. Внутрішньо в компанії цей продукт описують як перший у своєму роді комп'ютер, створений спеціально для штучного інтелекту, щоб допомагати людям бути продуктивнішими.

Зоряна команда та юридичні війни

Для реалізації цього амбітного проєкту OpenAI залучила найкращих фахівців галузі. Минулого року компанія витратила 6,5 мільярда доларів на придбання стартапу io, співзасновником якого є легендарний дизайнер Apple Джоні Айв. Його студія LoveFrom допомагає створювати лінійку продуктів, а розробку очолює Еванс Хенкі, яка раніше керувала відділом промислового дизайну в Apple. Загалом OpenAI найняла понад 400 колишніх працівників Apple, серед яких Танг Тан, колишній керівник дизайну iPhone, та Пол Мід, який очолював розробку Vision Pro.

Така масова міграція кадрів і використання технологій викликали обурення в Купертіно. Apple подала судовий позов, звинувачуючи OpenAI у викраденні комерційних таємниць, включаючи секретну техніку обробки металу.

OpenAI відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що їхній пристрій кардинально відрізняється від усього, що зараз є на ринку. Компанія наполягає на праві людей вільно обирати місце роботи та фокусується на створенні інновацій. Керівництво вірить, що досвід команди LoveFrom допоможе зробити технологію по-справжньому особистою.

Майбутнє ринку домашніх пристроїв

Поки OpenAI готує свій гаджет, Apple не стоїть на місці та розробляє власну лінійку пристроїв для розумного дому. Проєкт Apple, відомий під кодовою назвою J490, є командним центром із квадратним 17,8-сантиметровим дисплеєм, динаміком та камерою для розпізнавання облич. Компанія навіть працює над версією, де екран закріплений на роботизованій руці, що дозволяє йому повертатися до користувача.

Попри конкуренцію, Сем Альтман налаштований оптимістично. Він уже кілька разів натякав на надзвичайні можливості майбутнього гаджета, наголошуючи на його контекстуальній обізнаності.

Спочатку очікували, що новинка вийде вже у 2026 році, проте зараз реліз прогнозують не раніше 2027 року. Презентація може відбутися наприкінці цього року, але судовий позов Apple та вимога заборонити продаж апаратних засобів OpenAI можуть суттєво змінити ці плани.

Окрім колонки-компаньйона, апаратний підрозділ OpenAI працює ще над п'ятьма продуктами, серед яких портативний пристрій, здатний замінити смартфон, а також носимі гаджети у вигляді кулонів.