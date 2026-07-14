Чи справді OpenAI побудувала свою апаратну базу на крадених ідеях?

Юристи Apple подали до суду Північного округу Каліфорнії позов на 41 сторінку, у якому описують скоординовану кампанію з вилучення конфіденційної інформації. Компанія стверджує, що OpenAI залучала колишніх співробітників Apple для збору даних про неоголошені продукти, інженерні презентації та специфікації. Apple наголошує, що ці дії є частиною корпоративної культури конкурента, яку керівництво OpenAI заохочує та нормалізує. Детальні факти про це розслідування опублікувало видання TechCrunch.

Центральною фігурою розслідування став Чанг Лю, колишній інженер Apple, який працював над системами iPhone протягом восьми років. У січні 2026 року він перейшов до OpenAI, проте, за даними Apple, зберіг доступ до внутрішньої мережі компанії.

Лю нібито скористався прогалиною в процесі автентифікації, яку класифікували як вразливість нульового дня (про яку раніше не було відомо). Це дозволило йому протягом кількох тижнів завантажувати десятки файлів із хмарного сховища Apple, перебуваючи вже на новому робочому місці.

LOL, я дізнався, що маю доступ до мережевого сховища, так смішно,

– прокоментував колишній інженер Apple Чанг Лю.

Це повідомлення він надіслав своїй колезі Ю-Тінг "Аліссі" Пенг, яка на той момент ще працювала в Apple, але згодом також приєдналася до OpenAI. Apple стверджує, що Лю не лише використовував власний робочий ноутбук, який відмовився повертати, а й підключався до мережі через комп'ютер Пенг, щоб уникнути виявлення службою безпеки.

"Шоу талантів" і тренування звільнень

Окрему увагу в позові приділили діяльності Танга Тана, колишнього віцепрезидента Apple Watch, який тепер очолює апаратний напрям в OpenAI. Apple звинувачує його в тому, що під час співбесід із кандидатами він влаштовував своєрідні "шоу талантів". Кандидатів, які ще працювали в Apple, нібито просили приносити на інтерв'ю реальні запчастини, прототипи, акумулятори та плати майбутніх пристроїв. Окрім того, від них вимагали підготувати глибокі технічні презентації, що містили інтелектуальну власність колишнього роботодавця.

За даними Apple, OpenAI навіть "тренувала" нових співробітників, як правильно звільнятися, щоб не викликати підозр. Спеціальні інструкції допомагали уникати так званого "страшного виходу", коли службу безпеки насторожує поведінка працівника, і вона негайно блокує всі його доступи. OpenAI нібито радила не повідомляти про нове місце роботи та не підписувати жодних документів під час фінальної співбесіди в Apple без попередньої консультації.

Претензії до io та відповідь OpenAI

Ще один епізод стосується компанії io, яку заснували колишні дизайнери Apple, зокрема Джоні Айв, і яку OpenAI придбала за 6,5 мільярда доларів. Apple заявляє, що io незаконно використовувала секретні технології обробки металу. Представники OpenAI нібито ввели в оману партнерів Apple, запевнивши їх, що мають дозвіл на використання цих конфіденційних методів.

Попри масштабні звинувачення, OpenAI відкидає всі претензії.

Ми не зацікавлені в комерційних таємницях інших компаній,

– заявив представник OpenAI Дрю Пусатері.

Apple підрахувала, що в OpenAI зараз працюють понад 400 її колишніх співробітників. Компанія вважає, що виявлені факти – це лише верхівка айсберга, і обіцяє розкрити значно більші масштаби крадіжок під час судового процесу. Технологічний гігант вимагає розгляду справи судом присяжних, який може розпочатися вже до кінця цього року.