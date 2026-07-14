Действительно ли OpenAI построила свою аппаратную базу на украденных идеях?

Юристы Apple подали в суд Северного округа Калифорнии иск объемом 41 страница, в котором описывают скоординированную кампанию по хищению конфиденциальной информации. Компания утверждает, что OpenAI привлекала бывших сотрудников Apple для сбора данных об анонсированных продуктах, инженерных презентациях и спецификациях. Apple подчеркивает, что эти действия являются частью корпоративной культуры конкурента, которую руководство OpenAI поощряет и нормализует. Подробные факты об этом расследовании опубликовало издание TechCrunch.

Центральной фигурой расследования стал Чанг Лю, бывший инженер Apple, который работал над системами iPhone в течение восьми лет. В январе 2026 года он перешел в OpenAI, однако, по данным Apple, сохранил доступ к внутренней сети компании.

Лю якобы воспользовался лазейкой в процессе аутентификации, которую классифицировали как уязвимость нулевого дня (о которой ранее не было известно). Это позволило ему в течение нескольких недель скачивать десятки файлов из облачного хранилища Apple, находясь уже на новом рабочем месте.

ЛОЛ, я узнал, что у меня есть доступ к сетевому хранилищу, так смешно,

– прокомментировал бывший инженер Apple Чанг Лю.

Это сообщение он отправил своей коллеге Ю-Тинг "Алиссе" Пэн, которая на тот момент еще работала в Apple, но впоследствии также присоединилась к OpenAI. Apple утверждает, что Лю не только использовал свой рабочий ноутбук, который отказался возвращать, но и подключался к сети через компьютер Пенг, чтобы избежать обнаружения службой безопасности.

"Шоу талантов" и тренировки увольнений

Отдельное внимание в иске уделили деятельности Танга Тана, бывшего вице-президента Apple Watch, который теперь возглавляет аппаратное направление в OpenAI. Apple обвиняет его в том, что во время собеседований с кандидатами он устраивал своеобразные "шоу талантов". Кандидатов, которые еще работали в Apple, якобы просили приносить на собеседование реальные запчасти, прототипы, аккумуляторы и платы будущих устройств. Кроме того, от них требовали подготовить подробные технические презентации, содержащие интеллектуальную собственность бывшего работодателя.

По данным Apple, OpenAI даже "обучала" новых сотрудников тому, как правильно увольняться, чтобы не вызвать подозрений. Специальные инструкции помогали избежать так называемого "страшного ухода", когда поведение сотрудника настораживает службу безопасности, и она немедленно блокирует все его доступа. OpenAI якобы советовала не сообщать о новом месте работы и не подписывать никаких документов во время финального собеседования в Apple без предварительной консультации.

Претензии к io и ответ OpenAI

Еще один эпизод касается компании io, которую основали бывшие дизайнеры Apple, в частности Джона Айв, и которую OpenAI приобрела за 6,5 миллиарда долларов. Apple заявляет, что io незаконно использовала секретные технологии обработки металла. Представители OpenAI якобы ввели в заблуждение партнеров Apple, заверив их, что имеют разрешение на использование этих конфиденциальных методов.

Несмотря на масштабные обвинения, OpenAI отвергает все претензии.

Мы не заинтересованы в коммерческих тайнах других компаний,

– заявил представитель OpenAI Дрю Пусатери.

Apple подсчитала, что в OpenAI сейчас работают более 400 ее бывших сотрудников. Компания считает, что выявленные факты – это лишь верхушка айсберга, и обещает раскрыть гораздо более значительные масштабы краж в ходе судебного процесса. Технологический гигант требует рассмотрения дела судом присяжных, которое может начаться уже до конца этого года.