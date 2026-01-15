13-летний украинец стал самым молодым сертифицированным специалистом Oracle в Европе

13-летний Арсений Голованев из Сумской области успешно сдал международный экзамен по Java и получил сертификацию Oracle. Результат в 89% сделал его самым молодым сертифицированным специалистом Oracle в Европе.

Парень Арсений Голованев родом из поселка Краснополье Сумской области. Интерес к программированию появился у него еще в начальной школе: сначала он работал со Scratch, впоследствии изучал Python, а позже сосредоточился на Java. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд Star for Life Ukraine.

Как школьник из Сумской области получил сертификацию Oracle?

В 2023 году из-за боевых действий семья была вынуждена эвакуироваться в Сумы. Там Арсений продолжил обучение в школе и параллельно развивал навыки программирования. В июне 2024 года он присоединился к курсу Java, который организовал благотворительный фонд.

Уже в 12 лет парень был готов сдавать международный сертификационный экзамен Oracle, однако правила компании предусматривают минимальный возраст 13 лет. После отдельных переговоров с Oracle Арсению разрешили сдать экзамен через месяц после его 13-летия. По словам образовательного лидера фонда Сергея Ищерякова, стандартная стоимость экзамена составляет 260 евро.

Как пишет DOU, первая попытка в ноябре 2025 года оказалась неудачной из-за воздушных тревог и перебоев с электроснабжением, которые не дали завершить тестирование. После обращения к Oracle компания предоставила ваучер на повторную сдачу.

Для второй попытки Арсению подготовили резервные источники питания и оптоволоконное интернет-соединение. 16 декабря 2025 года он успешно сдал экзамен сдал экзамен, набрав 89% при проходном балле 65%. В Star for Life Ukraine отметили, что парень стал шестым и одновременно самым молодым учеником фонда, который получил сертификацию Oracle.

В дальнейшем Арсений планирует углублять знания Java, работать с фреймворком Spring и готовиться к следующему уровню сертификации Oracle Java SE 21 Developer Professional. Он также хочет создать собственный учебный проект и приобщиться к реальному коммерческому продукту, чтобы получить опыт командной работы и разработки.