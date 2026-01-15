13-річний українець став наймолодшим сертифікованим фахівцем Oracle в Європі

13-річний Арсеній Голованьов із Сумської області успішно склав міжнародний іспит з Java та отримав сертифікацію Oracle. Результат у 89% зробив його наймолодшим сертифікованим фахівцем Oracle в Європі.

Хлопець Арсеній Голованьов родом із селища Краснопілля Сумської області. Інтерес до програмування з’явився у нього ще в початковій школі: спочатку він працював зі Scratch, згодом вивчав Python, а пізніше зосередився на Java. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на благодійний фонд Star for Life Ukraine.

Як школяр із Сумщини отримав сертифікацію Oracle?

У 2023 році через бойові дії родина була змушена евакуюватися до Сум. Там Арсеній продовжив навчання у школі та паралельно розвивав навички програмування. У червні 2024 року він приєднався до курсу Java, який організував благодійний фонд.

Уже у 12 років хлопець був готовий складати міжнародний сертифікаційний іспит Oracle, однак правила компанії передбачають мінімальний вік 13 років. Після окремих перемовин з Oracle Арсенію дозволили скласти іспит через місяць після його 13-річчя. За словами освітнього лідера фонду Сергія Іщерякова, стандартна вартість іспиту становить 260 євро.

Як пише DOU, перша спроба у листопаді 2025 року виявилася невдалою через повітряні тривоги та перебої з електропостачанням, які не дали завершити тестування. Після звернення до Oracle компанія надала ваучер на повторне складання.

Для другої спроби Арсенію підготували резервні джерела живлення та оптоволоконне інтернет-з’єднання. 16 грудня 2025 року він успішно склав іспит, набравши 89% при прохідному балі 65%. У Star for Life Ukraine зазначили, що хлопець став шостим і водночас наймолодшим учнем фонду, який отримав сертифікацію Oracle.

Надалі Арсеній планує поглиблювати знання Java, працювати з фреймворком Spring і готуватися до наступного рівня сертифікації Oracle Java SE 21 Developer Professional. Він також хоче створити власний навчальний проєкт і долучитися до реального комерційного продукту, щоб здобути досвід командної роботи та розробки.