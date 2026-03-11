Алкогольный отпечаток далеких звезд: межзвездная комета 3I/ATLAS удивляет новыми данными о составе

Астрономы зафиксировали необычные химические показатели в объекте, который прилетел в Солнечную систему из дальнего космоса. Третий в истории подтвержденный межзвездный путешественник, 3I/ATLAS, привлек внимание благодаря уникальным данным, полученным мощными телескопами. Обнаруженные вещества указывают на то, что небесное тело формировалось при совершенно иных условиях, чем мы привыкли видеть.

Почему химический состав межзвездной кометы удивил ученых?

Изучение объекта 3I/ATLAS, который был открыт в июле 2025 года системой последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей, предоставило ученым редкую возможность заглянуть в историю другой планетарной системы. Этот космический путешественник стал лишь третьим подтвержденным объектом, попавшим в нашу систему из межзвездного пространства, вслед за таинственным 'Оумуамуа в 2017 году и кометой 2I/Борисов в 2019 году. Однако именно 3I/ATLAS преподнесла исследователям настоящий химический сюрприз, пишет Space.

Используя сверхмощные радиоантенны комплекса ALMA, расположенного в Чили, исследователи обнаружили чрезвычайно интенсивные сигналы метанола – простой молекулы спирта – в газовом облаке, окружающем комету.

Как отмечает ведущий автор исследования, профессор Американского университета Натан Рот, наблюдение за этим объектом напоминает получение отпечатка пальца другой звездной системы. Детальный анализ показал, что 3I/ATLAS буквально переполнена метанолом, и такой уровень концентрации этого вещества почти не встречается у комет, которые родились в пределах нашей Солнечной системы.

Метанол, который на Земле используется преимущественно в промышленных целях, не является редкостью для открытого космоса. Он обычно формируется на поверхности ледяных пылинок в межзвездных облаках и входит в состав комет во время формирования планет.

Однако в данном случае пропорция метанола относительно цианистого водорода значительно превышает привычные для нас показатели. По мнению представителей Национальной радиоастрономической обсерватории, такой химический дисбаланс свидетельствует о том, что 3I/ATLAS сформировалась в условиях гораздо более низких температур или при другом химическом составе среды, чем объекты нашей системы.



Художественное изображение 3I/ATLAS. Метанол показан синим, а цианистый водород – оранжевым / Фото NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

Когда комета приблизилась к Солнцу, солнечный свет начал нагревать ее поверхность, что привело к высвобождению газов и пыли. Это позволило телескопам ALMA, "Хаббл" и "Джеймс Вебб" детально изучить структуру выбросов.

Было установлено, что цианистый водород выделяется преимущественно непосредственно из ядра кометы.

Метанол исходит как из ядра, так и из ледяных зерен в коме – облаке газа вокруг ядра. Эти зерна фактически ведут себя как миниатюрные кометы.

Такое поведение дегазации впервые удалось так подробно задокументировать для межзвездного объекта.

Кроме химического состава, астрономы зафиксировали еще одно интересное явление: огромное облако газа, светящееся в рентгеновском диапазоне. Это сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра врезаются в материал, вылетающий из ядра, и распространяется на расстояние около 400 000 километров в космос.

Несмотря на распространенные в сети предположения о возможном искусственном происхождении объекта, научные доказательства свидетельствуют об обратном. Наличие характерного хвоста, струй газа и специфического молекулярного состава подтверждает, что 3I/ATLAS – это естественное ледяное тело.

Для научного сообщества это открытие является чрезвычайно важным, ведь такие объекты выступают посланцами из других миров. Они сохраняют в себе химические условия, царившие во время их рождения миллиарды лет назад, позволяя изучать строительные блоки далеких планет, не покидая пределов нашей Солнечной системы.

Результаты этого исследования доступны для ознакомления на сайте препринтов arXiv, но еще не получили рецензии и полноценной публикации в научном журнале.