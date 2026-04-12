5 скрытых функций Google Maps, которые стоит знать

Google Maps имеет значительно больше возможностей, чем простая навигация. В приложении есть скрытые инструменты, которые помогают планировать маршруты, экономить время и избегать лишнего стресса во время путешествий.

Большинство пользователей использует Google Maps только для прокладки маршрута, но в приложении есть ряд функций, которые могут сделать поездки значительно комфортнее. Об этом пишет BGR.

Какие функции Google Maps действительно полезны в дороге?

Совместный выбор мест. В Google Maps можно создавать списки заведений и делиться ими с друзьями. Участники добавляют варианты и голосуют за лучший, что помогает быстро определиться, куда пойти.

Офлайн-карты. Приложение позволяет загрузить карту заранее и пользоваться ею без интернета. Это особенно полезно во время путешествий в местах со слабым покрытием.

Голосовое управление навигацией. Интеграция с AI позволяет управлять маршрутом голосом. Можно искать места или строить маршрут, не касаясь экрана во время вождения.

Сохранение места парковки. Google Maps позволяет отметить место, где оставили авто, и позже легко вернуться к нему с помощью навигации.

Обмен геолокацией. Как пишет good house keeping, функция live location позволяет делиться своим местонахождением с друзьями или семьей. Это помогает быстро найти друг друга или отслеживать поездку в реальном времени.