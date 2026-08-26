"Surprise and shine": Apple назвала дату большой презентации – что может быть представлено

Apple официально объявила дату традиционной сентябрьской презентации и сопроводила приглашение загадочным слоганом. На этот раз компания может представить сразу несколько важных новинок, в числе которых – устройство, которого поклонники ждали годами.

Apple проведет свою традиционную осеннюю презентацию 9 сентября 2026 года. Мероприятие получило название"Surprise and shine" и состоится в театре Стива Джобса на территории Apple Park. Об этом пишет Techradar.

Что Apple покажет на сентябрьской презентации?

Начало презентации запланировано на 10:00 по тихоокеанскому времени, 13:00 по восточному времени и 18:00 по британскому времени. Apple будет транслировать мероприятие онлайн, поэтому следить за презентацией смогут не только приглашенные гости.

Сентябрьское мероприятие обычно является главной презентацией Apple во второй половине года. Компания традиционно использует его для представления нового поколения iPhone и Apple Watch, однако на этот раз список возможных новинок выглядит значительно шире.

Особое внимание привлекает то, что презентация станет первым большим сентябрьским мероприятием Apple для Джона Тернуса в качестве генерального директора компании. Он возглавит Apple всего за восемь дней до мероприятия. Ожидается, что именно Тернус откроет презентацию традиционным приветствием "Доброе утро". В то же время не исключено появление на сцене Тима Кука.

Почему приглашение Apple вызвало столько догадок?

Главным источником спекуляций стало именно оформление приглашения. Apple использовала яркий синий фон, который может напоминать небо над Apple Park. В центре изображен логотип компании с цветным свечением и размытыми эффектами.

Вокруг логотипа также заметна своеобразная круглая форма. Она может быть просто элементом дизайна, но поклонники Apple уже ищут в ней возможные подсказки.

Форма может напоминать круглую конструкцию Apple Park или театр Стива Джобса. Другое предположение связано с обновленной версией Siri с искусственным интеллектом, работа которой может быть представлена с помощью визуальных эффектов, напоминающих движение.

Еще более интересной является вертикальная линия посередине логотипа Apple. Она потенциально может быть намеком на складной iPhone. Apple традиционно не раскрывает содержание будущей презентации заранее, поэтому любые подобные интерпретации остаются предположениями. Однако на этот раз сама компания прямо пообещала "сюрприз", что только усиливает ожидания.

Действительно ли Apple наконец-то покажет складной iPhone?

Самой большой потенциальной новинкой сентябрьской презентации может стать первый складной iPhone. По предварительным утечкам, устройство может получить название iPhone Ultra.

Ожидается, что по формату он будет близок к современным складным смартфонам вроде Samsung Galaxy Z Fold 8. То есть в сложенном состоянии это будет смартфон обычного формата, который после раскрытия превращается в устройство с более крупным внутренним экраном.

Для Apple такой продукт будет иметь особое значение. Складные смартфоны уже несколько лет представлены в ассортименте конкурентов, однако компания до сих пор не выпускала собственную модель.

Если iPhone Ultra действительно дебютирует в сентябре, Apple может попытаться сделать складные смартфоны более массовым продуктом, используя собственный дизайн, программное обеспечение и экосистему. Именно поэтому возможный iPhone Ultra может стать главной новинкой презентации и первым большим "One more thing" для эпохи Джона Тернуса.

В то же время важно, что информация о складном iPhone пока основана на утечках и прогнозах, а не на официальном подтверждении Apple.

Что еще могут представить iPhone?

Складная модель, вероятно, не будет единственным новым смартфоном Apple.

На презентации ожидается появление iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В то же время обычный iPhone 18, по имеющейся информации, на этот раз могут не показать. Также не стоит ожидать второго поколения iPhone Air. По данным из неофициальных источников, Apple может разделить запуск моделей во времени, сосредоточив сентябрьскую презентацию именно на профессиональных устройствах и новом Ultra.

Это сделает предстоящую презентацию несколько нетипичной для Apple, поскольку компания может отказаться от одновременного представления всего нового поколения iPhone.

Какие еще устройства может показать Apple?

iPhone и потенциальный складной смартфон могут стать главными героями мероприятия, но список возможных новинок этим не ограничивается.

Apple, по слухам, представит Apple Watch Series 12 и новое поколение Apple Watch Ultra 4. Также возможен дебют новых наушников AirPods 5 и AirPods 5 с активным шумоподавлением. В то же время не стоит ожидать AirPods Pro с камерами – согласно последним утечкам, такой продукт может появиться только в 2027 году.

Еще одно потенциальное направление – устройства для умного дома.

Apple может обновить HomePod mini и Apple TV 4K. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, оба продукта входят в планы компании на 2026 год. Вместе с Apple TV также может появиться новый пульт Siri Remote. Это может стать важным обновлением для устройства, особенно с учетом будущих возможностей Siri с искусственным интеллектом.

Почему Siri AI может стать важной частью презентации?

Одним из ключевых программных нововведений Apple в этом году должна стать обновленная Siri с искусственным интеллектом.

Ожидается, что Siri AI начнет выходить осенью в виде бета-версии для пользователей, сначала доступной по списку ожидания. Функции должны быть связаны с новыми версиями операционных систем, включая iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Tahoe, watchOS 27 и tvOS 27.

Именно поэтому обновление HomePod mini и Apple TV может иметь дополнительный смысл. Siri уже давно является частью экосистемы Apple, но компания хочет сделать ее гораздо более важным элементом взаимодействия с устройствами.

В будущем это может стать основой для новых домашних продуктов Apple. Среди них ранее упоминалось даже устройство с домашним экраном и роботизированной рукой.

Apple также уже готовит новые компьютерные продукты. Незадолго до сентябрьской презентации компания представила новые чипы M6 и M5 Ultra, а также обновленные Mac mini и Mac Studio. Это может быть признаком того, что Apple намеренно вынесла часть новинок за пределы большого сентябрьского мероприятия, освободив место для более масштабной презентации.

Появятся ли новые наушники Beats?

Отдельной интригой остаются продукты бренда Beats, принадлежащего Apple.

По последним утечкам, компания готовит новые накладные наушники, которые могут получить название Beats 360. Некоторые страницы продукта уже появлялись в интернете, а отдельные экземпляры наушников, по данным TechRadar, могли попасть к известным спортсменам.

Однако их появление именно на сентябрьской презентации Apple выглядит маловероятным. Beats обычно не уделяется много времени во время основных презентаций Apple.

В то же время наушники могут выйти примерно в тот же период, что и основные новинки компании. В результате сентябрьское мероприятие Apple может стать одним из самых насыщенных за последние годы. Компания готовит новые iPhone, Apple Watch и AirPods, а также может представить обновления домашних устройств.

Однако главная интрига по-прежнему связана с iPhone Ultra. Если Apple действительно покажет складной смартфон, это станет одним из самых заметных аппаратных дебютов компании за последние годы.

Пока что Apple лишь подтвердила дату, место проведения и слоган "Surprise and shine". Остальные детали остаются на уровне утечек, прогнозов и интерпретаций приглашения.