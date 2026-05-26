Оззи Осборн "вернется" благодаря ИИ – фанаты уже спорят из-за этого
После смерти Оззи Осборна его семья решила создать интерактивного AI-двойника музыканта. Проект уже вызвал волну споров среди фанатов и снова обострил дискуссию о "цифровом бессмертии" знаменитостей.
Семья Оззи Осборна объявила о создании интерактивного AI-аватара легендарного фронтмена группы Black Sabbath. Проект представили во время выставки Licensing Expo 2026 в Лас-Вегасе. Об этом пишет Digital trends.
Зачем семья Оззи Осборна создает его AI-аватара?
Инициаторами стали жена музыканта Шэрон Осборн и его сын Джек Осборн. Для реализации они объединились с компаниями Hyperreal и Proto Hologram.
Музыкант умер в июле 2025 года в возрасте 76 лет – всего через несколько недель после своего финального выступления с Black Sabbath в британском Бирмингеме. По словам разработчиков, речь идет не об обычной записи или статической цифровой модели. AI-аватар будет использовать голос, внешность и манеру движений Оззи Осборна, а также сможет взаимодействовать с людьми в реальном времени.
Шэрон Осборн объяснила, что фанаты смогут задавать цифровому Оззи вопросы и получать ответы его голосом. Технология будет работать через системы Proto Luma – большие интерактивные установки, которые сочетают голографический эффект, сенсорные экраны и разговорный искусственный интеллект.
Первые публичные запуски таких систем в США и Великобритании ожидаются уже этим летом.
Реакция фанатов оказалась неоднозначной
Сразу после анонса в соцсетях началась волна критики. Часть фанатов назвала идею неуважением к памяти музыканта и выразила опасения, что образ Оззи могут использовать для рекламы или коммерческих кампаний после его смерти.
Особенно остро пользователи реагируют на сам факт "воспроизведения" умерших знаменитостей с помощью искусственного интеллекта. Для многих это выглядит как превращение памяти об артисте в цифровой продукт.
Как пишет The Guardian, Джек Осборн во время стрима ответил на критику и заявил, что проект будет "очень тактичным". По его словам, это гораздо более сложная технология, чем "просто прикрепить фотографию отца к чатботу".
Он также рассказал, что семья обсуждала подобные идеи с Оззи еще при его жизни, и предположил, что музыканту такая концепция могла бы понравиться.
История с Оззи Осборном – лишь очередной пример того того, как индустрия развлечений начинает использовать искусственный интеллект для "возвращения" умерших знаменитостей.
Ранее цифровые версии артистов уже создавали для выступлений и специальных проектов с участием Тупака Шакура, Майкла Джексона и других известных исполнителей. Компания Hyperreal также работала над интерактивным AI-аватаром Стена Ли – легендарного автора комиксов Marvel.
На фоне стремительного развития генеративного искусственного интеллекта тема цифрового "бессмертия" становится одной из самых противоречивых в музыкальной и киноиндустрии. Одни видят в таких технологиях новый способ сохранить наследие культовых артистов, тогда как другие считают это опасным стиранием границы между памятью, бизнесом и цифровой симуляцией человека.