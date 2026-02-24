Лучше Шерлока Холмса: как британская полиция привлекает ИИ к сложным расследованиям

Британская полиция активнее внедряет инструменты искусственного интеллекта в сложных расследованиях. В деле банды, похитившей £800 тысяч через банкоматы, AI от Palantir помог быстро обработать терабайты данных и стал важной частью следствия.

У 2024 году преступная группировка из Лутона и румынского региона Бакэу, которая называла себя "Fuck the Police", осуществила более 3 тысяч снятий наличных в десятках локаций. Общая сумма похищенного достигла 800 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет The Guardian.

Как AI помог раскрыть масштабную аферу?

После задержания подозреваемых детективы из Eastern Region Special Operations Unit изъяли около двух десятков смартфонов. На устройствах содержалось 1,4 терабайта данных – сообщения, геолокация, электронные письма, заметки и фотографии. По оценкам полиции, объем информации равнялся примерно 500 тысячам электронных книг. Анализ таких данных традиционными методами мог бы длиться месяцами или даже годами.

В расследовании применили AI-систему Nectar от американской компании Palantir, соучредителем которой является Питер Тиль. Технология смогла перевести более 100 тысяч сообщений с румынского языка за один день, тогда как обычный перевод стоил бы около 30 тысяч фунтов и занял бы недели или месяцы. За это время подозреваемые могли бы выйти под залог или покинуть страну.

AI также проанализировал переписку на предмет упоминаний о других преступлениях и обнаружил примерно 120 потенциальных правонарушений. Система выделяла сообщения, где речь шла о наркотиках, банкоматах или оружии, распознавала изображения кокаина и каннабиса и соотносила содержание текстов с нормами британского законодательства.

Как пишет Innolabs, отдельно технология создавала динамические схемы связей между подозреваемыми – своеобразные цифровые карты контактов, которые обновлялись в реальном времени. Это позволило следователям быстрее понять структуру группировки и роль каждого участника.

В ноябре шестерых мужчин приговорили к заключению. В полиции отмечают, что аресты осуществляли люди, а AI был лишь инструментом для повышения эффективности. "Это не Robocop, речь идет о том, как сделать наших следователей более эффективными", – отметил руководитель программы Дэн Джеймс.

В то же время использование технологий Palantir вызывает дискуссии. Компания имеет контракты на более чем 500 миллионов фунтов с NHS и Министерством обороны Великобритании и поставляет AI-инструменты 11 полицейским подразделениям. Правительство также пообещало инвестировать более 115 миллионов фунтов в развитие и внедрение AI во всех 43 полицейских службах Англии и Уэльса, в частности через создание национального центра Police.AI.

Критики предостерегают о рисках для приватности и прозрачности. Некоторые депутаты требуют более подробных объяснений по контрактам, а правозащитные организации настаивают на четких предохранителях перед масштабным развертыванием таких систем.

Полиция Бедфордшира заявляет, что Palantir не имеет доступа к ее данным и не хранит их, а результаты работы AI пока не используются непосредственно в суде. Все выводы системы должны проверять следователи, чтобы избежать ошибок или чрезмерной зависимости от алгоритмов.