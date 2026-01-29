Символ европейского авиастроения: уникальный самолет Airbus совершил последний полет

Один из самых узнаваемых самолетов специального назначения в последний раз поднялся в небо. После десятилетий работы в сердце европейского авиапроизводства культовый транспортник с характерным "лобастым" фюзеляжем завершает свою карьеру, оставляя после себя важное техническое и историческое наследие.

Почему Airbus прощается с BelugaST именно сейчас?

Последний действующий Airbus BelugaST совершил свой финальный полет 29 января 2026 года. Самолет с регистрационным номером F-GSTF приземлился в аэропорту Хаварден, который обслуживает завод Airbus в Бротоне, Великобритания. Перед посадкой экипаж выполнил прощальный пролет над Северным Уэльсом, что стал символическим финалом более чем тридцатилетней эксплуатации этого уникального воздушного транспортера, пишет AeroTime.

BelugaST был создан на базе Airbus A300-600, но его конструкция претерпела радикальные изменения. Инженеры фактически срезали верхнюю часть стандартного фюзеляжа и соединили ее с элементами второго корпуса, получив чрезвычайно объемный грузовой отсек. Именно эта техническая смелость и сформировала узнаваемый "выпуклый" силуэт самолета, похожий на белух.

Загрузка осуществлялась через носовую часть, которая откидывалась вверх над кабиной пилотов, что было нетипичным решением даже по меркам транспортной авиации.



Airbus BelugaST совершил последний полет 29 января 2026 года / Фото SB Media

Основная задача BelugaST заключалась в перевозке негабаритных компонентов самолетов, в частности крыльев и больших секций фюзеляжа, между производственными площадками Airbus в разных странах Европы. Без этого самолета современная распределенная модель авиапроизводства была бы значительно сложнее и дороже. Он совершил 13 300 рейсов, пишет SB Media.

С 1994 года Airbus эксплуатировал пять таких машин, которыми заменил Super Guppy – глубоко модифицированный Boeing 377 Stratocruiser. Один из Super Guppy сейчас хранится в музее Aeroscopia в Тулузе.

Начиная с 2020 года BelugaST постепенно вытесняет BelugaXL, созданный на базе более современного Airbus A330. Новые самолеты имеют примерно на тридцать процентов больший объем грузового отсека и увеличенную дальность полета, что делает их более эффективными для тех же логистических задач.

Последняя попытка спасения

Airbus пытался продлить жизнь BelugaST, предложив их сторонним грузовым операторам. Для этого даже было создано отдельное подразделение Airbus Beluga Transport. Однако коммерческая эксплуатация не оправдала ожиданий, и в 2025 году это направление закрыли. После этого судьба флота BelugaST стала очевидной.

Как BelugaST последний раз садился в аэропорту: смотрите видео

Сейчас компания ищет музеи, которые могли бы принять списанные "Белуги". Среди потенциальных площадок называют и крупные авиационные коллекции за пределами Европы.

Таким образом BelugaST, что десятилетиями был рабочим инструментом, постепенно переходит в статус музейного экспоната и символа эпохи инженерной смелости.