Apple представит сразу две версии AirPods 5 в сентябре: какие функции станут ключевыми

Компания Apple готовит обновление своей линейки беспроводных наушников и может представить сразу две модели AirPods 5 уже в следующем месяце. Разработчики покажут новинки на традиционной сентябрьской презентации, где также продемонстрируют другие долгожданные устройства бренда.

В чем разница между версиями

Главная презентация новых гаджетов должна состояться 9 сентября. Журналисты выяснили, что разработчики выпустят пятое поколение популярных беспроводных наушников в двух модификациях. Одна из версий получит стандартные возможности, тогда как другая будет оснащена системой активного шумоподавления, сообщает издание 9to5Mac.

Стоит отметить, что базовую модель наушников Apple в последний раз обновляла в 2024 году. На этот раз пользователи смогут выбрать между обычной версией и вариантом с активным шумоподавлением, что расширит возможности выбора для покупателей.

В то же время беспроводные наушники со встроенными камерами, о которых в последние месяцы ходило много слухов, якобы появятся не раньше следующего года.

Почему еще ждать от сентябрьской презентации

Нынешнее шоу обещает стать действительно интересным для поклонников бренда. Аналитики ожидают презентации первого гибкого смартфона от американского производителя, а также флагманской линейки iPhone 18 Pro.

Помимо аудиоустройств и смартфонов, сентябрьское мероприятие принесет немало других сюрпризов:

Компания также готовит линейку новых Apple Watch с незначительными изменениями, включая обновления в области отслеживания фитнеса и вариант с керамическим корпусом для моделей Series 12,

– пишет журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

Компания также планирует анонсировать обновленный компьютер Mac mini. Инсайдеры даже предполагают, что это ультракомпактное устройство разработчики покажут даже раньше основного сентябрьского мероприятия, буквально в ближайшие дни.