Яка різниця між версіями

Головна презентація нових гаджетів має відбутися 9 вересня. Журналісти з'ясували, що розробники випустять п'яте покоління популярних бездротових навушників у двох модифікаціях. Одна з версій отримає стандартні можливості, тоді як інша матиме систему активного шумопоглинання, повідомляє видання 9to5Mac.

Варто зазначити, що базову модель навушників Apple востаннє оновлювала у 2024 році. Цього разу користувачі зможуть обрати між звичайною версією та варіантом з активним шумопоглинанням, що розширить можливості вибору для покупців.

Водночас бездротові навушники з вбудованими камерами, про які ми чули багато чуток останніми місяцями, нібито з'являться не раніше наступного року.

Чого ще чекати від вересневої презентації

Цьогорічне шоу обіцяє стати справді цікавим для шанувальників бренду. Аналітики очікують показ першого гнучкого смартфона від американського виробника, а також флагманської лінійки iPhone 18 Pro.

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Окрім аудіопристроїв та смартфонів, вересневий захід принесе чимало інших сюрпризів:

Компанія також готує лінійку нових Apple Watch із незначними змінами, включаючи оновлення відстеження фітнесу та варіант із керамічним корпусом для моделей Series 12,

– пише журналіст видання Bloomberg Марк Гурман.

Компанія також планує анонсувати оновлений комп'ютер Mac mini. Інсайдери навіть припускають, що цей ультракомпактний пристрій розробники покажуть навіть раніше за основну вересневу подію, буквально найближчими днями.