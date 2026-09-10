Огромный айсберг врезался в остров у берегов Гренландии

В августе 2026 года от гренландского ледника Петерманна откололся гигантский айсберг площадью 76 квадратных километров. Гигантская ледяная глыба врезалась в скалистый остров на своем пути, но, несмотря на опасения ученых, выдержала удар и продолжила дрейф.

Как это было

Исследователи внимательно следят за этим регионом, ведь ледник Петерманна регулирует движение льда из внутренней части щита в океан и напрямую влияет на уровень моря. Гляциолог Адам Гарбо из Оттавского университета зафиксировал факт откола 4 августа с помощью спутника Sentinel-1. Это событие стало самым масштабным образованием айсберга в Арктике с 2020 года, пишет SciTechDaily.

Почему ученые ожидали другого развития событий

Специалисты долгое время наблюдали за глубокими трещинами на леднике и готовились к гораздо более масштабному разлому. Однако лед раскололся по совершенно другой линии.

Что нас удивило, так это то, что откол произошел по другой трещине, образовав ледяной остров меньшего размера, чем мы ожидали изначально,

– прокомментировал аспирант по гляциологии Оттавского университета Адам Гарбо.

На леднике до сих пор остаются две большие трещины, которые в будущем могут высвободить новые ледяные массивы площадью примерно 94 и 84 квадратных километра.

Удар об остров Джо и дальнейший путь

Гляциолог Мори Пелто из Колледжа Николс отслеживал движение айсберга с помощью спутников Landsat. В течение первой недели ледяная плита толщиной менее 150 метров двигалась со скоростью около 3 километров в день.

На выходе из фьорда она столкнулась со скалистым островом Джо. Ранее подобные столкновения расщепляли аналогичные объекты на части, ведь местные айсберги довольно хрупкие по сравнению с антарктическими гигантами.

Движение айсберга и его столкновение с островом / Фото NASA Earth Observatory, Lauren Dauphin

Однако на этот раз объект уцелел, развернулся и продолжил движение на юго-запад через пролив Нейрс.

Мы внимательно наблюдали за его взаимодействием с островом Джо и были поражены тем, что он выдержал это столкновение без дальнейшего распада,

– добавил Адам Гарбо.



Айсберг столкнулся с островом / Фото NASA Earth Observatory, Лорен Дофин

Несмотря на первую победу над препятствием, ветры, течения и таяние будут постепенно деформировать этот объект. В будущем он распадется на более мелкие фрагменты, которые могут представлять угрозу для судоходства и морской инфраструктуры.