Як це було

Дослідники уважно стежать за цим регіоном, адже льодовик Петерманна регулює рух льоду з внутрішньої частини щита до океану й безпосередньо впливає на рівень моря. Гляціолог Адам Гарбо з Оттавського університету зафіксував факт відколювання 4 серпня за допомогою супутника Sentinel-1. Ця подія стала наймасштабнішим утворенням айсберга в Арктиці з 2020 року, пише SciTechDaily.

Чому вчені очікували іншого розвитку подій

Фахівці тривалий час спостерігали за глибокими тріщинами на льодовику й готувалися до значно більшого розлому. Однак крига розкололася за зовсім іншою лінією.

Що нас здивувало, так це те, що відколювання відбулося за іншою тріщиною, утворивши менший крижаний острів, ніж ми очікували спочатку,

– прокоментував аспірант із гляціології Оттавського університету Адам Гарбо.

На льодовику досі залишаються дві великі тріщини, які в майбутньому можуть вивільнити нові крижані маси площею приблизно 94 та 84 квадратні кілометри.

Удар об острів Джо та подальший шлях

Гляціолог Морі Пелто з Коледжу Ніколс відстежував рух айсберга завдяки супутникам Landsat. Протягом першого тижня крижана плита товщиною менше 150 метрів рухалася зі швидкістю близько 3 кілометрів на день.

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На виході з фьорда вона зіштовхнулася зі скелястим островом Джо. Раніше подібні зіткнення розколювали аналогічні об'єкти на частини, адже місцеві айсберги є доволі крихкими порівняно з антарктичними гігантами.

Рух айсберга і його зіткнення з островом / Фото NASA Earth Observatory, Lauren Dauphin

Проте цього разу об'єкт вцілів, розвернувся й продовжив рух на південний захід через протоку Нейрс.

Ми уважно спостерігали за його взаємодією з островом Джо та були вражені тим, що він витримав це зіткнення без подальшого розпаду,

– додав Адам Гарбо.



Айсберг зіткнувся з островом / Фото NASA Earth Observatory, Lauren Dauphin

Попри першу перемогу над перешкодою, вітри, течії та танення поступово деформуватимуть цей об'єкт. У майбутньому він розпадеться на дрібніші фрагменти, які можуть становити загрозу для судноплавства та морської інфраструктури.