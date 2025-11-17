США обеспокоены – Alibaba может оказывать техподдержку китайским военным

Согласно документам национальной безопасности Белого дома, которые ссылаются на разведывательные данные, китайский технологический гигант Alibaba оказывает техническую поддержку для "операций" Народно-освободительной армии Китая (НОАК) против целей в Соединенных Штатах.

В служебной записке Белого дома говорится о том, что кроме другой техподдержки, Alibaba также предоставляет китайскому правительству и НОАК доступ к клиентским данным. Среди этих данных могут быть IP-адреса, информация о сетях WiFi, платежные записи, а также разнообразные услуги, связанные с искусственным интеллектом. В документе также указано, что сотрудники Alibaba передавали НОАК информацию о так называемых "эксплойтах нулевого дня" – ранее неизвестных уязвимостях программного обеспечения, которые разработчики еще не имели возможности исправить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Какие именно возможности предоставляет Alibaba китайским военным?

Сама компания Alibaba полностью отвергает эти обвинения, называя их "полным бредом". "Заявления, основанные якобы на утечках разведданных США, являются явной попыткой манипулировать общественным мнением и очернить Alibaba", – заявили представители компании. Alibaba не сразу ответила на запрос о том, имела ли она когда-либо отношения с НОАК.

В мире армии все больше полагаются на частные компании для обеспечения своих технологических потребностей, особенно поскольку системы вооружения теперь связаны через компьютерные сети и в значительной степени зависят от облачных вычислительных услуг. Например, в 2022 году Пентагон заключил контракты на облачные услуги с такими гигантами, как Google, Amazon, Microsoft и Oracle.

Хотя в служебной записке не уточняется, какие именно объекты НОАК якобы атакует в США, ранее Офис директора национальной разведки США сообщал, что Китай способен скомпрометировать американскую инфраструктуру, используя эти возможности в случае конфликта. В мартовской оценке угроз говорилось, что китайские киберкампании, включая беспрецедентное проникновение в телекоммуникационные сети США под названием Salt Typhoon, демонстрируют "растущую широту и глубину" возможностей КНР.

Один из американских чиновников подчеркнул, что администрация "очень серьезно относится к этим угрозам и работает круглосуточно, чтобы смягчить текущие и потенциальные риски и последствия [кибер] вторжений, которые используют непроверенных поставщиков".

Эксперты также выражают беспокойство. Деннис Уайлдер, бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю, считает, что кибервторжения НОАК вышли на "беспрецедентный"уровень. Он отметил, что НОАК ежедневно осуществляет массовые вторжения против критической инфраструктуры США, включая аэропорты, морские порты и другие важные транспортные узлы, как в Тихоокеанском регионе, так и на территории континентальных США. По его словам, цель – "заложить основу для стратегии 'ведения войны на уничтожение системы', которую [НОАК] будет внедрять в военном конфликте".

Как пишет CNBC, это совпадает с давней обеспокоенностью некоторых американских законодателей. Джон Муленаар, председатель комитета Палаты представителей по Китаю, подчеркнул, что обвинения против Alibaba согласуются с его опасениями относительно китайских компаний, которые обязаны подчиняться законам КНР, отменяющим защиту клиентов независимо от места их деятельности.

В ответ на запрос о комментариях, посольство Китая в Вашингтоне обвинило США в "полном искажении фактов", заявив, что Пекин совершенствует законодательство для защиты конфиденциальности и данных в сфере ИИ, и "никогда не будет требовать от компаний или частных лиц собирать или предоставлять данные, расположенные в иностранных странах, в нарушение местного законодательства".