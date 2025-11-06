Китайский производитель электромобилей Xpeng продемонстрировал обновленную версию своего гуманоидного робота Iron во время ежегодного мероприятия AI Day 2025. Новый робот поразил зрителей показом с естественными движениями и плавной походкой, максимально приближенной к человеческой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PanDaily.

Что нового в гуманоидном роботе Xpeng Iron?

Как объяснил основатель и CEO компании Хэ Сяопэн, этого удалось достичь благодаря совершенствованию механики – в частности, добавлению пассивных степеней свободы в пальцах ног, что сделало шаги более легкими и естественными.

Первую версию Iron Xpeng представила в прошлом году. Она имела рост 178 см, вес 70 кг и уже тогда напоминала человека. Новая модель получила ряд существенных обновлений: искусственный “позвоночник”, бионические мышцы, эластичную кожу, 3D-дисплей на голове и кисти с 22 степенями свободы.

Как пишет Cnevpost, робот работает на базе второй версии модели VLA (Vision-Language-Action), которая сочетает зрительное восприятие, язык и действия. За вычисления отвечают три собственные ИИ-чипы Xpeng Turing с мощностью 2 250 TOPS. Это позволяет Iron не только ходить и взаимодействовать, но и поддерживать разговор с людьми.

Энергосистема робота построена на твердотельных аккумуляторах, обеспечивающих меньший вес, большую энергоемкость и повышенную безопасность.

По словам Хэ Сяопена, первые применения Iron планируются в коммерческих и промышленных отраслях. Робот способен быстро адаптироваться к различным типам задач – от обслуживания клиентов до технического инспектирования.

Xpeng также представила SDK для Iron, чтобы привлечь разработчиков к созданию приложений и расширению экосистемы гуманоидных роботов. Одним из первых партнеров стала компания Baosteel, один из крупнейших производителей стали в Китае. В ближайшее время робот будет внедрен на ее предприятиях для тестирования в промышленных условиях.

Компания планирует начать массовое производство передовых роботов Iron до конца 2026 года, что может сделать Xpeng одним из ключевых игроков на рынке промышленных и сервисных роботов нового поколения. Будут выпускать модель двух полов: "мужскую" и "женскую" версии.

Что умеет робот NEO, которого недавно представили в США?

Американская компания 1X открыла предзаказ на своего нового человекоподобного робота NEO, созданного для помощи по дому. Устройство стоит 20 тысяч долларов и сможет выполнять бытовые задачи, управляемые голосом или через приложение. Первые поставки ожидаются в следующем году.

На начальном этапе большинство задач будут выполняться именно операторами. Через специальное приложение владельцы смогут сами определять, когда и на какие действия робот будет передаваться под дистанционный контроль. Для защиты приватности предусмотрено несколько функций: операторы не смогут видеть людей в кадре (изображение размывается), а также не будут иметь доступа к определенным зонам дома без разрешения владельца. Компания предусмотрела несколько уровней безопасности, чтобы предотвратить злонамеренное вмешательство или вред людям.