Шпионский скандал: американская программа для европейской полиции оказалась российской

Американская компания Oxygen Forensics, которая на протяжении многих лет поставляла европейским правоохранительным органам программное обеспечение для цифровой криминалистики, тайно контролировалась гражданами России. Ее программное обеспечение одновременно разрабатывалось для российских спецслужб, что создавало угрозу утечки секретных данных.

Спецоперация под прикрытием американского бренда

Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения руководству компании Oxygen Forensics, штаб-квартира которой формально расположена в штате Вирджиния. Следователи установили, что компания скрывала истинных владельцев и реальных разработчиков из России. Системы для извлечения и анализа информации со смартфонов и компьютеров создавала команда специалистов в России под руководством россиянина Олега Давыдова, хотя номинальным руководителем считался гражданин США Ли Райбер, пишет POLITICO.

Правоохранители уже задержали Ли Райбера в США.

Олега Давыдова арестовали в лондонском аэропорту Хитроу при попытке вылететь в Стамбул.

Пятеро россиян, стоящих за Oxygen Forensics, одновременно владели российской компанией "МКО Системс". Эта структура продавала аналогичные технологии с потенциально встроенными шпионскими функциями Федеральной службе безопасности и Министерству внутренних дел России. Несмотря на введение санкций США в 2022 году, владельцы продолжили тайно финансировать разработку программного обеспечения в РФ.

Американские правоохранительные органы уже заблокировали банковские счета предприятия, изъяли 57 доменов и сетевую инфраструктуру.

Масштабы проникновения в структуры Евросоюза

Программное обеспечение компании активно интегрировали в европейские институты. Oxygen Forensics привлекали к проекту EVIDENCE в 2014–2016 годах, который получил более 1,9 миллиона евро из бюджета Евросоюза для улучшения обмена цифровыми доказательствами. В рамках этой инициативы компания сотрудничала с Европолом, Евроюстом и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством.

Другой проект INSPECTr использовал это программное обеспечение для анализа уголовных доказательств вплоть до 2023 года. Кроме того, в рамках программы Евросоюза по управлению границами программное обеспечение было передано правоохранительным органам Марокко, а специалисты компании проводили для них обучение.

Продукцию компании закупали национальные полицейские органы Германии, Испании, Италии, Польши, Румынии и Латвии. Венгерская полиция в декабре 2024 года подписала контракт на сумму 10,14 миллиона венгерских форинтов, который действовал до конца 2025 года.

Прокуратура итальянского города Сассари в 2026 году официально внесла это программное обеспечение в перечень рекомендуемых инструментов для извлечения данных.

Реакция экспертов и угрозы безопасности

Правозащитники давно предупреждали о российских корнях разработчиков, а текущее расследование США подтвердило эти опасения.

Если программное обеспечение российского производства, созданное для ФСБ и Следственного комитета, использовалось для обработки базы уголовных доказательств Еврокомиссии, это создает серьезную угрозу компрометации секретной информации и доступа к ней со стороны российских властей,

– прокомментировала изданию POLITICO юридический советник правозащитной организации Access Now россиянка Наталья Крапива.

Она призвала Европейский Союз и каждое правительство, использующее эти инструменты, немедленно приостановить их применение и провести полноценное расследование того, как компания, принадлежащая России, десятилетиями работала внутри западных правоохранительных органов.

На данный момент американские следователи не обнаружили вредоносного кода в самом программном обеспечении, однако угроза несанкционированного доступа к материалам уголовных дел остается высокой.