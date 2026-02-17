Эти 5 бюджетных смартфонов все еще поддерживают карты памяти в 2026 году, когда другие их потеряли

Производители ежегодно увеличивают объем встроенной памяти смартфонов, поэтому поддержка microSD постепенно исчезает даже в сегменте бюджетников. В то же время в 2026 году еще остались модели, которые позволяют расширить хранилище без переплаты за более дорогую конфигурацию.

Какие Android-смартфоны в 2026 году еще имеют слот microSD?

Еще несколько лет назад флагманы предлагали 16 или 32 гигабайта памяти. Сегодня стандартом стали 128 – 256 гигабайт, а отдельные модели имеют 1 – 2 терабайта. Однако апгрейд хранилища у производителя традиционно стоит существенно дороже, поэтому наличие слота microSD до сих пор имеет практический смысл, пишет 24 Канал.

Motorola Moto G Stylus

Эта модель, несмотря на релиз в 2025 году, остается актуальной в 2026-м. Смартфон поддерживает карты microSD объемом до 1 терабайта и доступен в версиях со 128 или 256 гигабайтами внутренней памяти.

Устройство оснащено аккумулятором на 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 ватт через USB-C и беспроводной зарядки 15 ватт. Внутри – процессор Snapdragon 6 Gen 3 и 8 гигабайт оперативной памяти. Экран – 6,7 дюйма AMOLED с частотой 120 герц.

Среди дополнительных особенностей – защита IP68, разъем для наушников и встроенный стилус. Стартовая цена составляла 400 долларов, сейчас версия с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами хранилища продается примерно за 350 долларов.



Motorola Moto G Stylus / Фото Motorola

Samsung Galaxy A17 5G

Бюджетная модель серии Galaxy A получила AMOLED-дисплей 6,7 дюйма с частотой 90 герц и процессор Exynos 1330. Смартфон доступен с 4, 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 или 256 гигабайтами внутреннего хранилища.

Главное преимущество – слот microSD с поддержкой карт до 2 терабайт. Он совмещен с SIM-лотком. Камера включает 50 мегапикселей основного сенсора, 5 мегапикселей ультраширокого и 2 мегапикселя макро. Цена базовой версии – около 200 долларов.

Производитель обещает шесть лет обновлений операционной системы и безопасности, что редкость в бюджетном сегменте.

Motorola Moto G 5G 2026

Новая версия Moto G 5G также стоит около 200 долларов и имеет отдельный слот microSD с поддержкой до 1 терабайта.

Смартфон получил 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720p и частотой 120 герц. Внутри – процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт хранилища.

Аккумулятор на 5200 миллиампер-часов поддерживает зарядку 30 ватт. Камера включает 50 мегапикселей основного сенсора и 2 мегапикселя макро, фронтальная – 32 мегапикселя. Производительность не рекордная, но для повседневных задач ее достаточно.



Motorola Moto G 5G 2026 / Фото PCMag

Samsung Galaxy A26 5G

Еще одна доступная модель Samsung с поддержкой microSD до 2 терабайт. Встроенное хранилище – 128 или 256 гигабайт.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой 120 герц. Основная камера – 50 мегапикселей, дополнена 8 мегапикселями ультраширокого модуля и 2 мегапикселями макро.

Аккумулятор – 5000 миллиампер-часов с поддержкой зарядки 25 ватт. Защита – Corning Gorilla Glass Victus+ и стандарт IP67. Базовая версия с 6 гигабайтами оперативной памяти стоит около 300 долларов.

Nothing CMF Phone 2 Pro

Модель с узнаваемым дизайном получила 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 герц и пиковой яркостью 3000 нит. Работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Pro в сочетании с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Смартфон поддерживает microSD до 2 терабайт, имеет аккумулятор на 5000 миллиампер-часов с зарядкой 33 ватта и реверсивной зарядкой 5 ватт. Камера – 50 мегапикселей основная, 50 мегапикселей телефото и 8 мегапикселей ультраширокая. Фронтальная – 16 мегапикселей.



Nothing CMF Phone 2 Pro / Фото GSMArena