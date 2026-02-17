Ці 5 бюджетних смартфонів усе ще підтримують карти пам'яті у 2026 році, коли інші їх втратили

Виробники щороку збільшують обсяг вбудованої пам'яті смартфонів, тому підтримка microSD поступово зникає навіть у сегменті бюджетників. Водночас у 2026 році ще залишилися моделі, які дозволяють розширити сховище без переплати за дорожчу конфігурацію.

Які Android-смартфони у 2026 році ще мають слот microSD?

Ще кілька років тому флагмани пропонували 16 або 32 гігабайти пам'яті. Сьогодні стандартом стали 128 – 256 гігабайтів, а окремі моделі мають 1 – 2 терабайти. Проте апгрейд сховища у виробника традиційно коштує суттєво дорожче, тому наявність слота microSD досі має практичний сенс, пише 24 Канал.

Motorola Moto G Stylus

Ця модель, попри реліз у 2025 році, залишається актуальною у 2026-му. Смартфон підтримує карти microSD обсягом до 1 терабайта та доступний у версіях зі 128 або 256 гігабайтами внутрішньої пам'яті.

Пристрій оснащений акумулятором на 5000 міліампер-годин із підтримкою швидкої зарядки потужністю 68 ват через USB-C та бездротової зарядки 15 ват. Всередині – процесор Snapdragon 6 Gen 3 і 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Екран – 6,7 дюйма AMOLED із частотою 120 герц.

Серед додаткових особливостей – захист IP68, роз'єм для навушників і вбудований стилус. Стартова ціна складала 400 доларів, нині версія з 8 гігабайтами оперативної пам'яті та 256 гігабайтами сховища продається приблизно за 350 доларів.



Motorola Moto G Stylus / Фото Motorola

Samsung Galaxy A17 5G

Бюджетна модель серії Galaxy A отримала AMOLED-дисплей 6,7 дюйма з частотою 90 герц та процесор Exynos 1330. Смартфон доступний із 4, 6 або 8 гігабайтами оперативної пам'яті та 128 чи 256 гігабайтами внутрішнього сховища.

Головна перевага – слот microSD із підтримкою карт до 2 терабайтів. Він поєднаний із SIM-лотком. Камера включає 50 мегапікселів основного сенсора, 5 мегапікселів ультраширокого та 2 мегапікселі макро. Ціна базової версії – близько 200 доларів.

Виробник обіцяє шість років оновлень операційної системи та безпеки, що рідкість у бюджетному сегменті.

Motorola Moto G 5G 2026

Нова версія Moto G 5G також коштує близько 200 доларів і має окремий слот microSD з підтримкою до 1 терабайта.

Смартфон отримав 6,7-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 720p і частотою 120 герц. Усередині – процесор MediaTek Dimensity 6300, 4 гігабайти оперативної пам'яті та 128 гігабайтів сховища.

Акумулятор на 5200 міліампер-годин підтримує зарядку 30 ват. Камера включає 50 мегапікселів основного сенсора та 2 мегапікселі макро, фронтальна – 32 мегапікселі. Продуктивність не рекордна, але для повсякденних задач її достатньо.



Motorola Moto G 5G 2026 / Фото PCMag

Samsung Galaxy A26 5G

Ще одна доступна модель Samsung із підтримкою microSD до 2 терабайтів. Вбудоване сховище – 128 або 256 гігабайтів.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080p та частотою 120 герц. Основна камера – 50 мегапікселів, доповнена 8 мегапікселями ультраширокого модуля та 2 мегапікселями макро.

Акумулятор – 5000 міліампер-годин із підтримкою зарядки 25 ват. Захист – Corning Gorilla Glass Victus+ та стандарт IP67. Базова версія з 6 гігабайтами оперативної пам'яті коштує близько 300 доларів.

Nothing CMF Phone 2 Pro

Модель із впізнаваним дизайном отримала 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 герц і піковою яскравістю 3000 нітів. Працює на процесорі MediaTek Dimensity 7300 Pro у поєднанні з 8 гігабайтами оперативної пам'яті.

Смартфон підтримує microSD до 2 терабайтів, має акумулятор на 5000 міліампер-годин із зарядкою 33 вати й реверсивною зарядкою 5 ватів. Камера – 50 мегапікселів основна, 50 мегапікселів телефото та 8 мегапікселів ультраширока. Фронтальна – 16 мегапікселів.



Nothing CMF Phone 2 Pro / Фото GSMArena