Американская компания Anthropic опубликовала отчет о безопасности искусственного интеллекта, раскрыв подробности злоупотреблений моделями Claude. За девять месяцев специалисты пресекли десятки опасных кампаний, связанных с кибератаками, слежкой и дезинформацией.

Широкий спектр угроз и автономизация атак

Аналитическая группа по исследованию угроз выявила и пресекла вредоносную деятельность в период с декабря 2025 года по август 2026 года в семи ключевых направлениях, пишет Anthropic в своем отчете. Эксперты зафиксировали попытки использования моделей Claude Haiku, Sonnet и Opus для проведения кибератак, информационных операций, массовой слежки, разработки обычного оружия и попыток создания биологических угроз.

Злоумышленники использовали искусственный интеллект в качестве автономного координатора действий, что значительно ускорило выполнение сложных технологических задач.

Поскольку модели становятся все более мощными, связанные с ними риски будут расти, если разработчики искусственного интеллекта и защитники общества не будут принимать меры по повышению их безопасности,

– прокомментировали в отчете специалисты по безопасности Anthropic.

Кибератаки и похищение корпоративных данных

В сфере киберугроз искусственный интеллект полностью уравнял возможности отдельных хакеров и высокоресурсных государственных группировок. Злоумышленники интегрировали Claude в многоуровневые автономные агенты, такие как PentAGI, автоматизировав каждый этап кибератаки.

В частности, российская шпионская группировка GTG-20006, связанная с Midnight Blizzard, создала автономный рабочий процесс для подготовки фишинга, взлома почтовых ящиков и перехвата трафика. Они провели атаку на более 20 организаций в сфере обороны и дипломатии в Украине и Европе, похитив документацию о военных беспилотниках. Когда защитные системы обнаруживали вредоносный код, искусственный интеллект самостоятельно перестраивал его, чтобы обойти обнаружение.

Финансово мотивированные преступники из группировки ShinyHunters (GTG-50014) использовали 10 серверов AWS EC2 для сканирования 1,8 миллиона мобильных приложений Android на наличие утечек секретных ключей. Они похитили API-ключи к системам искусственного интеллекта у клиентов Anthropic и осуществили серию масштабных взломов. В результате одной из атак преступники похитили более 1 терабайта данных, включая номера банковских карт и национальные идентификаторы.

В ходе другой атаки на поставщика программного обеспечения злоумышленники похитили более 2,1 тысячи токенов Azure AD из 40 корпоративных систем всего за 34 часа.

Операции влияния и создание фейковых новостных сетей

Злоумышленники активно использовали Claude для манипулирования общественным мнением и создания автоматизированных фабрик контента:

Во Франции компания LKM Company создала коммерческую сеть из 70 фейковых новостных сайтов и 250 аккаунтов в сети X, сгенерировав 8 913 статей на 20 языках для влияния на аудиторию в США, Бразилии, Франции и Конго.

А в Малайзии турецкая компания BBS Bilisim Teknolojileri использовала более 1 000 искусственных аккаунтов и анализировала данные о выборах для микротаргетинга граждан по религиозным и этническим признакам.

Российские государственные СМИ, включая "Спутник" и "РИА Новости", внедрили Claude непосредственно в редакционные процессы для автоматического создания новостных лент, телевизионных титров и искаженных аналитических материалов о политиках в Молдове и Латинской Америке.

В Бангладеш один оператор управлял программой, которая сгенерировала 1,5 тысячи вымышленных заголовков и 300 дезинформационных статей для целевых трансляций среди сельского населения.

Массовая слежка и цифровые репрессии

Спецслужбы и коммерческие поставщики шпионского ПО применяли модели для автоматизации слежки за диссидентами и оппозиционерами:

В Мали независимый консультант по поручению государственной разведывательной службы создал на базе Claude платформу "Lakana 360", которая осуществляла полный перехват звонков и сообщений для 25 миллионов SIM-карт всех мобильных операторов страны без судебных разрешений.

В Иране две структуры создали вредоносное расширение для браузера Firefox под названием "al-Najm al-thāqib" для сбора персональных данных пользователей социальных сетей и интегрировали их в центральную базу слежения.

Китайские государственные органы с помощью ИИ составляли ежедневные разведывательные сводки о правозащитниках, религиозных общинах и участниках акций протеста в Гонконге и Ванкувере.

Одновременно другая группа собирала данные из более чем 100 групп в WhatsApp и Telegram для вербовки уйгуров в Сирии посредством перевода и реального инструктажа.

Разработка оружия и биологические риски

Аналитики Anthropic пресекли шесть попыток использования Claude в сфере обычного оружия:

В Йемене инженерный центр разработал программное обеспечение для системы наведения управляемой ракеты, проведя ее реальные испытания.

В Китае исследователи создали спецификацию системы управления огнем для подводного противоторпедного оружия и модуль наведения для подавления систем ПВО Patriot и THAAD.

В России группа разработчиков использовала Claude Code для создания автономного роя боевых FPV-дронов с алгоритмами самостоятельного выбора целей и детонации.

В области биологии специалисты заблокировали несколько проектных заявок на гранты. Исследователи из военно-гражданских институтов пытались задействовать ИИ для планирования экспериментов по усилению функций вирусов чикунгунья и птичьего гриппа, способных передаваться между млекопитающими. Несмотря на попытки обойти защитные фильтры через посредников, системы безопасности Anthropic своевременно перехватили вредоносные запросы и заблокировали доступ.

Мошенничество и промышленный шпионаж посредством дистилляции моделей

Также аналитики обнаружили, что китайская компания создала более 20 приложений для знакомств с 4,7 тысячами ИИ-персонажей на базе Claude. Для выманивания средств система общалась с 25 тысячами реальных пользователей, сгенерировав 2,36 миллиона сообщений с соотношением три искусственных бота на одного реального человека.

В заключение компания раскрыла факт похищения интеллектуальных способностей Claude китайскими лабораториями искусственного интеллекта. Компании Alibaba, Moonshot AI, DeepSeek, Zhipu и Xiaomi создали сети из тысяч фальшивых аккаунтов, через которые пропускали миллионы запросов для обучения собственных моделей Qwen, Kimi и MiMo.

В ходе этой переадресации китайские сервисы раскрыли компании Anthropic конфиденциальные данные своих пользователей, включая коды программ, коммерческие тайны фармацевтических компаний и внутренние полицейские базы данных.

На основе выводов отчета Anthropic внедрила новые алгоритмы защиты для надежного противодействия киберугрозам в будущем.