Apple представила новую опцию для пользователей iPhone, iPad и Mac, которая позволяет менять вид интерфейса Liquid Glass. В свежей бета-версии iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1 появился переключатель между двумя режимами – Clear и Tinted, что позволяет сделать элементы интерфейса менее прозрачными и более удобными для восприятия.

Liquid Glass стал главным визуальным обновлением в новых версиях iOS, iPadOS і macOS – самым большим редизайном со времен перехода от "объемного" оформления к плоскому интерфейсу в 2013 году. Но не всем пользователям новый стиль пришелся по вкусу. Часть жаловалась, что из-за эффекта "стеклянности"стеклянности" стало сложнее различать текст и элементы в приложениях, например в сообщениях или в Apple Music. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Adobe выпустила Premiere для iPhone и iPad, что может приложение

Почему Apple добавляет новую опцию для Liquid Glass?

Apple внимательно отреагировала на отзывы. Как сообщает издание 9to5mac, в бета-обновлении 26.1 компания добавила возможность выбрать между двумя вариантами Liquid Glass: Clear (прозрачный) и Tinted (приглушенный). В режиме Tinted увеличивается непрозрачность элементов, благодаря чему информацию легче читать.

Как сообщает The Verge, настройки можно найти в меню "Display & Brightness" (для iPhone и iPad) или "Appearance" в системных параметрах Mac. Компания объяснила, что получила много обращений от пользователей, которые хотели более контрастный интерфейс, поэтому новая опция стала компромиссом между дизайном и удобством.

После выбора нужного режима изменения отображаются в системных элементах – в частности в панели "Now Playing", в уведомлениях на экране блокировки и в приложениях, которые поддерживают Liquid Glass. Разработчики, что уже интегрировали этот эффект в свои программы, автоматически получат обновление, которое подстраивает вид под выбор пользователя.

Некоторые пользователи просили сделать регулируемый ползунок непрозрачности, но Apple решила ограничиться двумя фиксированными вариантами. Компания традиционно экспериментирует с новыми интерфейсами, но в то же время предоставляет возможность вернуть привычные элементы тем, кто не готов к резким изменениям – как это уже было с адресной строкой Safari в 2021 году.

Бета-обновление для разработчиков уже доступно, а публичная версия выйдет в ближайшие дни.

Какие iPhone не получат обновление iOS 26?

Apple выпустила iOS 26, но не все пользователи увидели уведомление об обновлении. Причина проста - операционная система требует A13 Bionic или более новый процессор. Поэтому владельцы старших iPhone останутся без некоторых новых функций, хотя и в дальнейшем будут получать обновления безопасности.

Не получат обновления до iOS 26: iPhone XS, XS Max и XR.

Даже если ваш iPhone поддерживает iOS 26, функции Apple Intelligence появятся только на самых мощных моделях: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Вся линейка iPhone