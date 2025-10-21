Apple представила нову опцію для користувачів iPhone, iPad і Mac, яка дозволяє змінювати вигляд інтерфейсу Liquid Glass. У свіжій бета-версії iOS 26.1, iPadOS 26.1 та macOS 26.1 з’явився перемикач між двома режимами – Clear і Tinted, що дозволяє зробити елементи інтерфейсу менш прозорими та зручнішими для сприйняття.

Liquid Glass став головним візуальним оновленням у нових версіях iOS, iPadOS і macOS – найбільшим редизайном з часів переходу від "об’ємного" оформлення до плоского інтерфейсу у 2013 році. Але не всім користувачам новий стиль припав до смаку. Частина скаржилася, що через ефект "скляності" стало складніше розрізняти текст і елементи в додатках, наприклад у повідомленнях чи в Apple Music. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Чому Apple додає нову опцію для Liquid Glass?

Apple уважно відреагувала на відгуки. Як повідомляє видання 9to5mac, у бета-оновленні 26.1 компанія додала можливість обрати між двома варіантами Liquid Glass: Clear (прозорий) і Tinted (приглушений). У режимі Tinted збільшується непрозорість елементів, завдяки чому інформацію легше читати.

Як повідомляє The Verge, налаштування можна знайти в меню "Display & Brightness" (для iPhone та iPad) або "Appearance" у системних параметрах Mac. Компанія пояснила, що отримала багато звернень від користувачів, які хотіли більш контрастний інтерфейс, тож нова опція стала компромісом між дизайном і зручністю.

Після вибору потрібного режиму зміни відображаються у системних елементах – зокрема в панелі "Now Playing", у сповіщеннях на екрані блокування та в додатках, які підтримують Liquid Glass. Розробники, що вже інтегрували цей ефект у свої програми, автоматично отримають оновлення, яке підлаштовує вигляд під вибір користувача.

Деякі користувачі просили зробити регульований повзунок непрозорості, але Apple вирішила обмежитися двома фіксованими варіантами. Компанія традиційно експериментує з новими інтерфейсами, але водночас надає можливість повернути звичні елементи тим, хто не готовий до різких змін – як це вже було з адресним рядком Safari у 2021 році.

Бета-оновлення для розробників уже доступне, а публічна версія вийде найближчими днями.

Які iPhone не отримають оновлення iOS 26?

Apple випустила iOS 26, але не всі користувачі побачили повідомлення про оновлення. Причина проста — операційна система вимагає A13 Bionic або новіший процесор. Тож власники старших iPhone залишаться без деяких нових функцій, хоча й надалі отримуватимуть оновлення безпеки.

Не отримають оновлення до iOS 26: iPhone XS, XS Max та XR.

Навіть якщо ваш iPhone підтримує iOS 26, функції Apple Intelligence з’являться тільки на найпотужніших моделях: iPhone 15 Pro та 15 Pro Max. Уся лінійка iPhone