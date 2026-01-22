Siri станет полноценным AI-чатботом в системах Apple

Apple планирует существенно обновить Siri, превратив голосового помощника во встроенный AI-чатбот для iPhone, iPad и Mac. Компания хочет наверстать отставание в генеративном AI и интегрировать новые возможности непосредственно в свои операционные системы.

Apple готовит масштабную трансформацию Siri, которая должна состояться позже в этом году. Ассистент получит формат полноценного чатбота с диалоговой логикой, подобной ChatGPT или Google Gemini. Внутри компании проект имеет кодовое название Campos и будет глубоко интегрирован в iOS, iPadOS и macOS, фактически заменив нынешний интерфейс Siri. Об этом сообщает Bloomberg.

Как Apple меняет Siri и зачем это компании?

Вызов нового сервиса останется привычным: голосовая команда "Siri" или удержание боковой кнопки на iPhone или iPad. В то же время функциональность значительно расширится – пользователи смогут не только задавать вопросы, но и вести полноценный диалог, вводить текст и выполнять сложные задачи.

Обновление является ключевой частью стратегии Apple на AI-рынке, где компания до сих пор уступала конкурентам. Платформа Apple Intelligence, представлена в 2024 году, запускалась с задержками, а часть функций оказалась ограниченной. На фоне новостей о чатботе акции Apple выросли до 250,83 долларов, тогда как Alphabet, которая поставляет базовые технологии, поднялась до 330,32 долларов.

До выхода чатбота Apple также планирует промежуточное обновление Siri без изменения интерфейса. Оно должно появиться в iOS 26.4 и добавит функции, анонсированные еще в 2024 году: анализ контента на экране, более глубокую работу с персональными данными и улучшенный веб-поиск.

Настоящие чатбот-возможности появятся позже – компания рассчитывает показать технологию в июне на Worldwide Developers Conference, а выпустить в сентябре. Campos станет главным нововведением iOS 27 и iPadOS 27 с кодовым названием Rave, а также macOS 27, известной внутри Apple как Fizz. Других больших изменений в системах в этом году не планируют – фокус делают на стабильности и производительности.

Как пишет The Verge, новая Siri будет работать с голосовым и текстовым вводом, сможет искать информацию в интернете, создавать тексты, генерировать изображения, обобщать данные и анализировать файлы. Ассистент получит доступ к персональным данным, чтобы находить письма, файлы, события календаря или сообщения. В отличие от сторонних чатботов, он сможет анализировать открытые окна и контент на экране, управлять настройками устройства, совершать звонки, запускать камеру или устанавливать таймеры.

Siri интегрируют в ключевые приложения Apple – почту, музыку, подкасты, TV, Photos и даже Xcode. Это позволит, например, находить и редактировать фото по описанию или создавать письма прямо в почтовом клиенте на основе событий из календаря.

Параллельно Apple обсуждает возможное ограничение долговременной памяти чатбота из соображений конфиденциальности. Компания традиционно осторожно относится к сохранению персональной информации, в отличие от ChatGPT или Gemini.

Технически Campos будет использовать кастомную модель, разработанную командой Google Gemini. Предварительное обновление Siri будет работать на Apple Foundation Models версии 10 с 1,2 трлн параметров, тогда как чатбот получит мощную версию 11, сравниваемую с Gemini 3. Обсуждается и возможность обработки запросов непосредственно на серверах Google с чипами TPU, что станет отходом от подхода Apple Private Cloud Compute.

Apple ежегодно платит Google около 1 миллиард долларов за доступ к моделям и одновременно проектирует Campos так, чтобы в будущем можно было менять базовую модель. Компания уже тестировала решение с китайскими AI-моделями, готовясь к запуску в Китае. Стратегический поворот также совпал с кадровыми изменениями: руководство AI-направлением перешло к Крейгу Федериги, а в команду присоединился бывший топ-инженер Google Gemini Амар Субраманья.