Apple постепенно превращает стандартное приложение Notes в инструмент для работы с аудио. Запись разговора спрятан в меню вложений под иконкой со скрепкой. После старта записи iPhone не только сохраняет аудио, но и автоматически создает текстовую расшифровку. Об этом рассказывает Techradar.

Чем полезна и где проигрывает функция в Notes?

Это особенно удобно во время онлайн-интервью через Zoom или Google Meet. Смартфон можно положить рядом с ноутбуком и спокойно общаться, не отвлекаясь на постоянный набор текста. Во время живых встреч Notes также работает как резервный инструмент для заметок.

Благодаря Apple Intelligence записи можно быстро сжимать в короткий итог. Например, почти получасовой разговор система способна превратить в несколько абзацев с ключевыми мыслями. В то же время для журналистской работы этого обычно мало, ведь важны точные цитаты и полный контекст.

Как пишет Tomsguide, в расшифровке можно нажать на любое слово и сразу перейти к соответствующему моменту в аудио. Это помогает исправлять ошибки, ведь точность транскрипции не является идеальной. Однако главная слабость Notes заключается в другом.

Приложение не распознает различных собеседников. Все реплики сливаются в сплошной текст, что создает проблемы даже во время интервью с одним человеком, а при групповом разговоре ситуация становится еще сложнее. Единственный выход – повторно слушать запись и вручную обозначать, кто именно говорит.

Именно поэтому многие пользователи выбирают альтернативы на Android. Бесплатный Voice Recorder доступен почти на всех современных Android-смартфонах, в частности на Google Pixel, линейке Samsung Galaxy S25 и сложных моделях вроде Galaxy Z Fold 7.

Транскрипция в Android Voice Recorder обычно не менее точная, а иногда и лучше, чем в Notes. Главное преимущество – автоматическое разделение говорящих. Они обозначаются как Speaker 1, Speaker 2, Speaker 3, но эти метки сохраняются последовательно, что значительно упрощает поиск цитат и анализ разговора. Как и в iPhone, нажатие на слово позволяет сразу воспроизвести нужный фрагмент записи.

Кроме того, Galaxy AI на смартфонах Samsung создает более структурированные и расширенные итоги аудио. Для работы с интервью это часто оказывается более удобным решением.

Для большинства пользователей возможностей Notes на iPhone будет достаточно, особенно если нужна простая запись разговоров. В то же время ожидается, что Apple со временем добавит распознавание собеседников и улучшит AI-резюме, возможно, уже в одном из будущих релизов iOS.