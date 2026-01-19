После выхода iPhone 16 і 16 Pro Apple представила новый элемент управления камерой, который компания принципиально не называет кнопкой. Ожидания полноценного спуска затвора с автофокусом не оправдались, однако Camera Control оказалась многофункциональным инструментом. Сейчас она доступна почти во всех новых моделях iPhone, кроме iPhone 16e, включая iPhone 17 и iPhone Air. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Techradar.

Что на самом деле умеет Camera Control?

Большинство владельцев iPhone или пользуются Camera Control случайно, или игнорируют ее. Причина проста: функции спрятаны в настройках, а управление через миниатюрное меню не всегда интуитивное. Все параметры Camera Control находятся не в приложении камеры, а в системном меню. Нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Камера" и выбрать пункт Camera Control.

Одна из ключевых возможностей – выбор приложения, которое будет открываться при нажатии. Вместо стандартной камеры можно запустить, например, сканер QR-кодов или сторонний сервис. Instagram, который начинался как фотоприложение, также доступен в этом списке, при условии что пользователь предоставил ему соответствующие разрешения в настройках системы.

Фото Techradar

Еще один практичный вариант – запуск приложения "Лупа". Оно позволяет быстро увеличить мелкий текст, воспользоваться вспышкой как фонариком и даже сделать фото для дальнейшего распознавания текста средствами Apple. Для тех, кто часто читает мелкий шрифт в меню или на упаковках, это может заменить очки.

Camera Control также поддерживает Visual Intelligence – функцию распознавания изображений на базе искусственного интеллекта, которая работает вместе с ChatGPT. Достаточно зажать кнопку с любого экрана, кроме открытого приложения камеры, чтобы сделать фото и задать вопрос об объекте в кадре. Система анализирует статическое изображение, хотя точность ответов иногда оставляет желать лучшего.

При работе непосредственно в приложении "Камера" возможностей еще больше. Легкое нажатие на Camera Control вызывает панель инструментов, которую можно листать свайпом. Среди доступных функций – плавный зум, быстрое переключение между объективами, включая фронтальную камеру, а также регулировка экспозиции. Ненужные инструменты можно отключить в настройках, чтобы упростить интерфейс.

Как пишет официальный сайт Apple, Camera Control позволяет и быстро записывать видео. Если зажать ее во время съемки фото, камера начнет запись, которая завершится после отпускания кнопки. Это удобно для фиксации коротких моментов без переключения режимов. Для серийной фотосъемки Apple предлагает другое решение – удержание кнопки увеличения громкости, которую можно настроить для съемки серии кадров.

Philip Berne / Future

Отдельного внимания заслуживает управление экспозицией. Оно помогает сделать снимок светлее или, наоборот, добавить контраста и драматичности. Даже если не пользоваться другими инструментами, этот параметр может существенно повлиять на качество фото.

Несмотря на то что Camera Control не стала полноценной кнопкой затвора с двухэтапным нажатием, она постепенно превращается в важный элемент управления камерой. Ее потенциал в значительной степени зависит от обновлений iOS, и со временем Apple может добавить еще больше полезных функций.