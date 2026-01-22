Siri стане повноцінним AI-чатботом у системах Apple

Apple планує суттєво оновити Siri, перетворивши голосового помічника на вбудований AI-чатбот для iPhone, iPad і Mac. Компанія хоче надолужити відставання в генеративному AI та інтегрувати нові можливості безпосередньо в свої операційні системи.

Apple готує масштабну трансформацію Siri, яка має відбутися пізніше цього року. Асистент отримає формат повноцінного чатбота з діалоговою логікою, подібною до ChatGPT чи Google Gemini. Усередині компанії проєкт має кодову назву Campos і буде глибоко інтегрований в iOS, iPadOS та macOS, фактично замінивши нинішній інтерфейс Siri. Про це повідомляє Bloomberg.

Дивіться також iPhone отримав корисну функцію і ви могли її пропустити

Як Apple змінює Siri і навіщо це компанії?

Виклик нового сервісу залишиться звичним: голосова команда "Siri" або утримання бічної кнопки на iPhone чи iPad. Водночас функціональність значно розшириться – користувачі зможуть не лише ставити запитання, а й вести повноцінний діалог, вводити текст і виконувати складніші завдання.

Оновлення є ключовою частиною стратегії Apple на AI-ринку, де компанія досі поступалася конкурентам. Платформа Apple Intelligence, представлена у 2024 році, запускалася з затримками, а частина функцій виявилася обмеженою. На тлі новин про чатбота акції Apple зросли до 250,83 доларів, тоді як Alphabet, яка постачає базові технології, піднялася до 330,32 доларів.

До виходу чатбота Apple також планує проміжне оновлення Siri без зміни інтерфейсу. Воно має з'явитися в iOS 26.4 і додасть функції, анонсовані ще у 2024 році: аналіз контенту на екрані, глибшу роботу з персональними даними та покращений вебпошук.

Справжні чатбот-можливості з'являться пізніше – компанія розраховує показати технологію в червні на Worldwide Developers Conference, а випустити у вересні. Campos стане головним нововведенням iOS 27 і iPadOS 27 з кодовою назвою Rave, а також macOS 27, відомої всередині Apple як Fizz. Інших великих змін у системах цього року не планують – фокус роблять на стабільності та продуктивності.

Як пише The Verge, нова Siri працюватиме з голосовим і текстовим введенням, зможе шукати інформацію в інтернеті, створювати тексти, генерувати зображення, узагальнювати дані та аналізувати файли. Асистент отримає доступ до персональних даних, щоб знаходити листи, файли, події календаря чи повідомлення. На відміну від сторонніх чатботів, він зможе аналізувати відкриті вікна й контент на екрані, керувати налаштуваннями пристрою, здійснювати дзвінки, запускати камеру або встановлювати таймери.

Siri інтегрують у ключові застосунки Apple – пошту, музику, подкасти, TV, Photos і навіть Xcode. Це дозволить, наприклад, знаходити й редагувати фото за описом або створювати листи прямо в поштовому клієнті на основі подій з календаря.

Паралельно Apple обговорює можливе обмеження довготривалої пам'яті чатбота з міркувань конфіденційності. Компанія традиційно обережно ставиться до збереження персональної інформації, на відміну від ChatGPT чи Gemini.

Технічно Campos використовуватиме кастомну модель, розроблену командою Google Gemini. Попереднє оновлення Siri працюватиме на Apple Foundation Models версії 10 з 1,2 трлн параметрів, тоді як чатбот отримає потужнішу версію 11, порівнювану з Gemini 3. Обговорюється й можливість обробки запитів безпосередньо на серверах Google з чипами TPU, що стане відходом від підходу Apple Private Cloud Compute.

Apple щороку платить Google близько 1 мільярд доларів за доступ до моделей і водночас проєктує Campos так, щоб у майбутньому можна було змінювати базову модель. Компанія вже тестувала рішення з китайськими AI-моделями, готуючись до запуску в Китаї. Стратегічний поворот також збігся з кадровими змінами: керівництво AI-напрямом перейшло до Крейга Федерігі, а в команду приєднався колишній топінженер Google Gemini Амар Субраманья.