Apple представила чипы M5 Pro и M5 Max: что нового получит пользователь

Apple анонсировала чипы M5 Pro и M5 Max для новых MacBook Pro. Они построены на архитектуре Fusion Architecture, получили 18-ядерный CPU с "super cores", до 40 ядер GPU и значительный прирост производительности для профессиональных и AI-нагрузок.

Apple впервые использовала собственную Fusion Architecture – подход, объединяющий два кристалла в единую систему на чипе. Если раньше версия Pro фактически состояла из двух базовых чипов, а Max – из четырех, то в поколении M5 компания применила новый метод упаковки, соединив два кристалла в одном SoC с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Об этом пишет Macrumors.

Что изменилось в архитектуре M5 Pro и M5 Max?

Оба чипа получили новую 18-ядерную CPU-архитектуру: шесть высокопроизводительных ядер, которые Apple теперь называет "super cores", и 12 новых энергоэффективных ядер для многопоточных задач. Общий прирост производительности CPU составляет до 30% в профессиональных сценариях.

M5 Pro – до 64 ГБ памяти и 4x прирост для AI. M5 Pro сочетает 18-ядерный CPU с GPU до 20 ядер. По сравнению с M4 Pro, четыре дополнительных CPU-ядра обеспечивают до 30% прироста в многопоточных задачах.

Чип поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью до 307 ГБ/с. Apple заявляет, что пиковая GPU-производительность для AI более чем в 4 раза выше, чем у предыдущего поколения, и более чем в 6 раз превышает показатели M1 Pro.

M5 Max – до 40 ядер GPU и 128 ГБ памяти. M5 Max сочетает тот же 18-ядерный CPU с GPU до 40 ядер. По сравнению с M4 Max многопоточная производительность выросла до 15%.

Максимальный объем унифицированной памяти составляет 128 ГБ с пропускной способностью до 614 ГБ/с. Пиковая GPU-производительность более чем в 4 раза превышает предыдущее поколение и более чем в 6 раз – M1 Max в задачах AI.

GPU нового поколения получил аппаратное ускорение mesh shading, второе поколение dynamic caching и Neural Accelerator в каждом графическом ядре. В приложениях с трассировкой лучей прирост графической производительности достигает до 35% по сравнению с M4 Pro и M4 Max.

Как пишет 9to5mac, среди других нововведений – более быстрый 16-ядерный Neural Engine с повышенной пропускной способностью к памяти, обновленный Media Engine с поддержкой H.264, HEVC, AV1 decode и ProRes encode и decode, поддержка Memory Integrity Enforcement как постоянно активной защиты памяти и порты Thunderbolt 5 с отдельными контроллерами на чипе.

Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джони Сруджи заявил, что M5 Pro и M5 Max является масштабным шагом вперед для Apple Silicon, сочетая быстрые CPU-ядра, графику нового поколения и расширенные возможности AI без ущерба для энергоэффективности.

По словам компании, M5 Pro ориентирован на аналитиков данных, саунд-дизайнеров и студентов STEM-направлений, тогда как M5 Max – на 3D-аниматоров, разработчиков приложений и исследователей в сфере AI.

Новые чипы уже доступны в MacBook Pro, предварительные заказы стартуют с завтрашнего дня.