Apple представила чипи M5 Pro і M5 Max: що нового отримає користувач

Apple анонсувала чипи M5 Pro і M5 Max для нових MacBook Pro. Вони побудовані на архітектурі Fusion Architecture, отримали 18-ядерний CPU з "super cores", до 40 ядер GPU та значний приріст продуктивності для професійних і AI-навантажень.

Apple вперше використала власну Fusion Architecture – підхід, що об’єднує два кристали в єдину систему на чипі. Якщо раніше версія Pro фактично складалася з двох базових чипів, а Max – із чотирьох, то в поколінні M5 компанія застосувала новий метод пакування, поєднавши два кристали в одному SoC із високою пропускною здатністю та низькою затримкою. Про це пише Macrumors.

Що змінилося в архітектурі M5 Pro і M5 Max?

Обидва чипи отримали нову 18-ядерну CPU-архітектуру: шість високопродуктивних ядер, які Apple тепер називає "super cores", і 12 нових енергоефективних ядер для багатопотокових завдань. Загальний приріст продуктивності CPU становить до 30% у професійних сценаріях.

M5 Pro – до 64 ГБ пам’яті і 4x приріст для AI. M5 Pro поєднує 18-ядерний CPU з GPU до 20 ядер. Порівняно з M4 Pro, чотири додаткові CPU-ядра забезпечують до 30% приросту в багатопотокових завданнях.

Чип підтримує до 64 ГБ уніфікованої пам’яті з пропускною здатністю до 307 ГБ/с. Apple заявляє, що пікова GPU-продуктивність для AI у понад 4 рази вища, ніж у попереднього покоління, і більш ніж у 6 разів перевищує показники M1 Pro.

M5 Max – до 40 ядер GPU і 128 ГБ пам’яті. M5 Max поєднує той самий 18-ядерний CPU з GPU до 40 ядер. У порівнянні з M4 Max багатопотокова продуктивність зросла до 15%.

Максимальний обсяг уніфікованої пам’яті становить 128 ГБ із пропускною здатністю до 614 ГБ/с. Пікова GPU-продуктивність більш ніж у 4 рази перевищує попереднє покоління і більш ніж у 6 разів – M1 Max у задачах AI.

GPU нового покоління отримав апаратне прискорення mesh shading, друге покоління dynamic caching та Neural Accelerator у кожному графічному ядрі. У застосунках із трасуванням променів приріст графічної продуктивності сягає до 35% у порівнянні з M4 Pro і M4 Max.

Як пише 9to5mac, серед інших нововведень – швидший 16-ядерний Neural Engine з підвищеною пропускною здатністю до пам’яті, оновлений Media Engine з підтримкою H.264, HEVC, AV1 decode і ProRes encode та decode, підтримка Memory Integrity Enforcement як постійно активного захисту пам’яті та порти Thunderbolt 5 з окремими контролерами на чипі.

Старший віцепрезидент Apple з апаратних технологій Джоні Сруджі заявив, що M5 Pro і M5 Max є масштабним кроком уперед для Apple Silicon, поєднуючи найшвидші CPU-ядра, графіку нового покоління та розширені можливості AI без шкоди для енергоефективності.

За словами компанії, M5 Pro орієнтований на аналітиків даних, саунд-дизайнерів і студентів STEM-напрямів, тоді як M5 Max – на 3D-аніматорів, розробників застосунків та дослідників у сфері AI.

Нові чипи вже доступні в MacBook Pro, попередні замовлення стартують із завтрашнього дня.