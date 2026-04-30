Vision Pro не оправдал ожиданий: Apple меняет стратегию

Apple, похоже, пересматривает будущее гарнитуры Vision Pro. Несмотря на обновление в 2025 году, устройство не стало массовым, а компания уже переориентирует ресурсы на другие направления.

Apple фактически приостановила развитие гарнитуры Apple Vision Pro. Формально устройство не снято с продажи – версия с чипом M5 до сих пор доступна по цене 3499 долларов – однако внутренние команды, которые работали над продуктом, были распределены между другими проектами. Пока нет подтвержденных планов относительно следующего поколения. Об этом пишет MacRumors.

Почему Vision Pro не стал прорывом для Apple?

Обновление Vision Pro в конце 2025 года должно было стать вторым шансом для устройства. Гарнитура получила более производительный процессор, улучшенное крепление и усовершенствованный дисплей. Впрочем, это не помогло – спрос остался слабым, а уровень возвратов, по сообщениям, стал одним из самых высоких среди современных продуктов Apple. Всего за все время удалось продать около 600 тысяч единиц.

Главные проблемы Vision Pro оказались не техническими. Высокий вес устройства, значительная цена и дискомфорт во время длительного использования стали ключевыми факторами, которые сдерживали интерес пользователей. Даже качественный дисплей и мощное "железо" не смогли компенсировать эти недостатки.

Как пишет Digitaltrends, альтернативный проект Vision Air, который должен был быть более легким и доступным вариантом гарнитуры, также был отменен еще в прошлом году. Это фактически оставило Apple без четкой стратегии развития в сегменте VR. Дополнительным сигналом стала смена роли руководителя направления Vision Pro Майка Роквелла – он перешел к работе над голосовым ассистентом Siri.

Вместо развития полноценных систем "пространственных вычислений" компания смещает фокус на более компактные решения – умные очки. По предварительным данным, первая версия такого устройства может даже не получить встроенного дисплея, что выглядит менее амбициозно, но более практично.

При этом технологии Vision Pro сложно адаптировать к формату очков из-за высокого энергопотребления. Это означает, что Apple фактически начинает разработку нового продукта с нуля, оставляя Vision Pro как дорогостоящий эксперимент.

Возвращение бренда Apple Vision Pro в будущем не исключено, но только при условии появления более удобного формфактора. Пока же гарнитура, которая должна была задать новый стандарт, рискует остаться лишь эпизодом в истории компании.