Магия чисел: почему Apple хочет снова избежать 9 и выпустить iPhone 20

Apple планирует в 2027 году представить серию iPhone 20, минуя отметку "19". Такой шаг, предположительно, связан с желанием подчеркнуть 20-летие бренда - ведь первый iPhone появился в продаже еще в июне 2007 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ETNews.

Почему Apple может пропустить iPhone 19?

Подобную стратегию компания уже использовала, когда в 2017 году представила iPhone X вместо модели "9". Тогда Apple назвала устройство "новым этапом в истории iPhone": он впервые получил безрамочный дисплей и систему распознавания лица Face ID, которая заменила кнопку Touch ID. Тим Кук тогда подчеркивал, что iPhone X "не имеет предшественника" и не "заменяет существующий продукт".

Поэтому переход к iPhone 20 может быть не просто маркетинговым ходом, а знаком появления действительно нового поколения устройств.

Станет ли iPhone 20 первым складным смартфоном Apple?

Как пишет BGR, за последние годы Apple активно работает над собственным складным iPhone, и ранее аналитики ожидали его дебют в 2026 году. Однако новые отчеты свидетельствуют, что компания может отложить запуск до 2027 года - именно к моменту выхода iPhone 20.

Сообщается, что Apple еще не завершила разработку ключевых компонентов, в частности дисплея нового типа, который должен полностью устранить проблему заломов на экране - слабое место большинства складных смартфонов.

По предварительной информации, будущее устройство будет иметь внешний экран диагональю 5,5 дюйма и внутренний - 7,8 дюйма. Его описывают как "два iPhone Air, соединенные между собой". Apple якобы не жалеет средств, чтобы создать первый складной смартфон без видимого сгиба.

Также ходят слухи, что после релиза iPhone 20 компания может представить еще и модель в формате flip - похожую на Samsung Galaxy Z Flip, но с собственными инженерными решениями Apple.