Магія чисел: чому Apple хоче знову уникнути 9 і випустити

Apple може змінити нумерацію своїх смартфонів і пропустити iPhone 19, щоб у 2027 році презентувати iPhone 20. За даними ETNews, компанія хоче відзначити 20-річчя легендарного пристрою саме так. Очікується, що ювілейна модель отримає унікальний дизайн — можливо, це буде перший складаний iPhone.

Чому Apple може пропустити iPhone 19?

Подібну стратегію компанія вже використовувала, коли в 2017 році представила iPhone X замість моделі "9". Тоді Apple назвала пристрій "новим етапом в історії iPhone": він уперше отримав безрамковий дисплей та систему розпізнавання обличчя Face ID, що замінила кнопку Touch ID. Тім Кук тоді підкреслював, що iPhone X "не має попередника" і не "замінює існуючий продукт".

Тож перехід до iPhone 20 може бути не просто маркетинговим ходом, а знаком появи дійсно нового покоління пристроїв.

Чи стане iPhone 20 першим складаним смартфоном Apple?

Як пише BGR, за останні роки Apple активно працює над власним складаним iPhone, і раніше аналітики очікували його дебют у 2026 році. Проте нові звіти свідчать, що компанія може відкласти запуск до 2027 року — саме до моменту виходу iPhone 20.

Повідомляється, що Apple ще не завершила розробку ключових компонентів, зокрема дисплея нового типу, який має повністю усунути проблему заломів на екрані — слабке місце більшості складаних смартфонів.

За попередньою інформацією, майбутній пристрій матиме зовнішній екран діагоналлю 5,5 дюйма та внутрішній — 7,8 дюйма. Його описують як "два iPhone Air, зʼєднані між собою". Apple нібито не шкодує коштів, щоб створити перший складаний смартфон без видимого згину.

Також ходять чутки, що після релізу iPhone 20 компанія може представити ще й модель у форматі flip — схожу на Samsung Galaxy Z Flip, але з власними інженерними рішеннями Apple.