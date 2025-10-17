Монетный двор США представил дизайн новой памятной монеты номиналом 1 доллар, посвященной сооснователю Apple Стиву Джобсу. Она выйдет в 2026 году в рамках серии American Innovation, чествующей выдающихся новаторов и изобретателей из разных штатов США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors

Как будет выглядеть монета в честь Стива Джобса?

На монете изображен молодой Джобс в привычном для него стиле - черная водолазка, джинсы и кроссовки. Он сидит перед типичным пейзажем Северной Калифорнии, где среди холмов и дубов зарождались идеи, изменившие технологический мир. Рядом выгравированы надписи "UNITED STATES OF AMERICA", "CALIFORNIA", "STEVE JOBS" і "MAKE SOMETHING WONDERFUL".

Официальное описание монеты отмечает, что ее композиция символизирует связь между природой Калифорнии и видением Джобса - превращать сложные технологии в простые, интуитивные и "органические" для пользователей.

Как сообщает The Verge, монета станет доступной на сайте Монетного двора США сразу после запуска в 2026 году. Стоимость одного экземпляра составит 13.25 долларов, а набор из четырех монет (где три другие посвящены другим новаторам) будет стоить 27.50 долларов. Также будут доступны рулоны по 25 монет і мешки по 100 штук для коллекционеров.

Инициатором увековечения Джобса стал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который предложил кандидатуру предпринимателя для серии. По его мнению, Стив Джобс олицетворяет дух Калифорнии - стремление к новым идеям, творчеству и технологическому прорыву.

