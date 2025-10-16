iPhone 17 Pro Max в цвете Cosmic Orange стал одной из самых популярных новинок Apple – настолько, что сроки доставки устройств неоднократно переносили. Но теперь вокруг модели возникла неожиданная проблема. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Headlines.

Почему iPhone 17 Pro Max меняет цвет?

Один из пользователей Reddit опубликовал фото, где его телефон вместо насыщенного оранжевого имеет розовый или оттенок Rose Gold.

На снимках видно, что цвет меняется неравномерно – больше всего это заметно вокруг алюминиевой рамки и блока камер. Другие пользователи также начали сообщать о похожем изменении цвета именно в версии Cosmic Orange.

Пока что официальной информации о причинах нет. Как сообщает издание Wccftech, виной может быть окисление алюминия – если защитное покрытие нанесено неравномерно или имеет микроповреждения, металл может вступать в реакцию с воздухом и менять цвет. Также не исключено, что на процесс влияют внешние факторы – влажность или контакт с определенными веществами.

Что делать, если корпус iPhone изменил цвет?

Специалисты советуют сначала убедиться, что изменение оттенка действительно заметно под нейтральным освещением. Не стоит использовать спиртовые растворы или агрессивные моющие средства – они могут только ухудшить ситуацию.

Если цвет корпуса изменился, нужно сделать четкие фото для фиксации проблемы и обратиться к службу поддержки Apple или ближайший магазин компании. В предыдущих случаях подобных дефектов Apple иногда предлагала замену устройства, поэтому такая возможность остается.

Хотя некоторым изменение цвета кажется интересной особенностью, большинство пользователей хотят сохранить оригинальный вид смартфона. Apple пока не опубликовала официального заявления, однако, вероятно, уже исследует ситуацию.

