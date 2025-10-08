Функция Find My, которую Apple создала для поиска утерянных устройств, стала неожиданно полезным инструментом для британских правоохранителей. Именно благодаря ей полиция вышла на след крупной банды, которая занималась кражами и контрабандой тысяч iPhone в Китай. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Как одна функция Apple помогла разоблачить международную схему краж iPhone?

Расследование началось с того, что владелец похищенного iPhone отследил свой телефон на складе вблизи лондонского аэропорта Хитроу. Как рассказал детектив Марк Гэвин, происшествие произошло в Сочельник: "Потерпевший отследил свое устройство до склада, а охранники помогли найти коробку, где среди других 894 телефонов лежал и его аппарат".

Этот случай стал началом масштабного расследования. Полиция обнаружила еще более 2 000 украденных смартфонов и арестовала 18 человек. В процессе было изъято несколько партий телефонов, а найденные ДНК-образцы помогли идентифицировать подозреваемых. Власти подозревают, что банда занималась переправкой техники в Китай, где каждое устройство могли продавать до 5 тысяч долларов.

По данным BBC, в Лондоне ежегодно похищают десятки тысяч телефонов, и именно эта группа могла быть причастна к значительной части преступлений. "Они целенаправленно выбирали технику Apple, потому что она очень прибыльная на внешних рынках", – отметил Гэвин. Известно, что уличным ворам платили до 300 фунтов (около $400) за каждый телефон.

Британские правоохранители добавляют, что некоторые преступники уже переходят из торговли наркотиками в "телефонный бизнес", ведь доходы от продажи похищенных гаджетов больше. Министр полиции Сара Джонс отметила: "Мы слышим, что некоторые отказываются от наркоторговли в пользу краденых телефонов, потому что это менее рискованно и более выгодно".

Почему Apple под следствием во Франции?

Apple оказалась под расследованием во Франции из-за использования голосовых записей, сделанных с помощью Siri. Дело передано в Офис по борьбе с киберпреступностью, а основанием стала жалоба правозащитной организации, которая утверждает, что компания могла хранить конфиденциальные разговоры пользователей без их согласия.

Расследование основывается на жалобе французской Лиги по правам человека, поданной ранее в этом году. Организация опирается на показания Томаса Ле Бонньека - бывшего подрядчика Apple в Ирландии, который публично рассказал, что анализировал записи пользователей, в частности очень личные разговоры, включая беседы больных раком.