iPhone 17 Pro Max у кольорі Cosmic Orange став однією з найпопулярніших новинок Apple – настільки, що терміни доставки пристроїв неодноразово переносили. Але тепер навколо моделі виникла несподівана проблема. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Android Headlines.

Чому iPhone 17 Pro Max змінює колір?

Один із користувачів Reddit опублікував фото, де його телефон замість насиченого помаранчевого має рожевий або відтінок Rose Gold.

На знімках видно, що колір змінюється нерівномірно – найбільше це помітно навколо алюмінієвої рамки та блоку камер. Інші користувачі також почали повідомляти про схожу зміну кольору саме у версії Cosmic Orange.

Поки що офіційної інформації про причини немає. Як повідомляє видання Wccftech, виною може бути окиснення алюмінію – якщо захисне покриття нанесене нерівномірно або має мікропошкодження, метал може вступати в реакцію з повітрям і змінювати колір. Також не виключено, що на процес впливають зовнішні чинники – вологість або контакт із певними речовинами.

Що робити, якщо корпус iPhone змінив колір?

Фахівці радять спочатку переконатися, що зміна відтінку справді помітна під нейтральним освітленням. Не варто використовувати спиртові розчини чи агресивні мийні засоби – вони можуть тільки погіршити ситуацію.

Якщо колір корпусу змінився, потрібно зробити чіткі фото для фіксації проблеми та звернутися до служби підтримки Apple або найближчого магазину компанії. У попередніх випадках подібних дефектів Apple іноді пропонувала заміну пристрою, тому така можливість залишається.

Хоча декому зміна кольору здається цікавою особливістю, більшість користувачів хочуть зберегти оригінальний вигляд смартфона. Apple поки не опублікувала офіційної заяви, однак, ймовірно, вже досліджує ситуацію.

