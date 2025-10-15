Apple готує повністю оновлену лінійку iPhone 18, яка включатиме: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і новинку — складаний iPhone 18 Fold. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors.

Що зміниться в серії iPhone 18?

Преміальні моделі (Air, Pro, Pro Max і Fold) вийдуть у вересні 2026 року, тоді як базові версії — лише навесні 2027-го. Це перша така зміна графіка випусків за багато років.

Як повідомляє Mashable, складаний iPhone відкриватиметься "як книжка", матиме зовнішній екран діагоналлю близько 5,5 дюйма та внутрішній — 7,8 дюйма. Товщина у розкладеному стані сягатиме 4,5–4,8 мм. Корпус виконаний із титану, а дисплеї створюватиме Samsung із надтонкого скла. Apple прагнула прибрати помітну складку, характерну для конкурентів, тож конструкцію шарніра зроблять максимально міцною, використовуючи рідкий метал.

Основна камера Fold отримає два 48-мегапіксельні модулі — основний та надширококутний. Face ID у пристрої не буде: Apple, ймовірно, обмежиться Touch ID у кнопці живлення. Очікувана ціна — від 1800 до 2500 доларів, що майже вдвічі дорожче за iPhone 16 Pro Max.

Нові Pro-моделі

iPhone 18 Pro та Pro Max збережуть знайомий дизайн і розміри дисплеїв — 6,3 та 6,9 дюйма. Основна зміна — поява підекранної системи Face ID або зменшеного вирізу Dynamic Island. Кілька джерел припускають, що Apple тестує різні варіанти — від мінімального "пінхолу" до тоншого острова сповіщень.

Головна камера отримає змінну діафрагму та новий тришаровий сенсор Samsung, який зменшить шум і поліпшить динамічний діапазон.

Усередині стоятиме новий процесор A20, виготовлений за 2-нм техпроцесом TSMC. Він буде до 15% швидшим і на 30% енергоефективнішим, а завдяки новій упаковці Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) оперативна пам’ять інтегрується безпосередньо в чип — це підвищить продуктивність і збереже заряд акумулятора.

Моделі також отримають оновлений модем C2 з підтримкою mmWave 5G і кращими характеристиками з’єднання.

iPhone 18 Air, 18 і 18e

Бюджетні варіанти вийдуть пізніше — навесні 2027 року. iPhone 18 Air отримає новий процесор, модем і покращення "під капотом", але збереже знайому форму. А от базові iPhone 18 і 18e можуть отримати спрощену кнопку управління камерою без сенсорного елемента, щоб зменшити вартість виробництва.