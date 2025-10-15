Apple готовит полностью обновленную линейку iPhone 18, которая будет включать: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новинку - складной iPhone 18 Fold. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Смотрите также Шпион в смартфоне: Apple под следствием во Франции из-за тайных записей пользователей

Что изменится в серии iPhone 18?

Премиальные модели (Air, Pro, Pro Max и Fold) выйдут в сентябре 2026 года, тогда как базовые версии - только весной 2027-го. Это первое такое изменение графика выпусков за много лет.

Как сообщает Mashable, складной iPhone будет открываться "как книжка", будет иметь внешний экран диагональю около 5,5 дюйма и внутренний - 7,8 дюйма. Толщина в разложенном состоянии будет достигать 4,5–4 4,8 мм. Корпус выполнен из титана, а дисплеи будет создавать Samsung из сверхтонкого стекла. Apple стремилась убрать заметную складку, характерную для конкурентов, поэтому конструкцию шарнира сделают максимально прочной, используя жидкий металл.

Основная камера Fold получит два 48-мегапиксельные модули - основной и сверхширокоугольный. Face ID в устройстве не будет: Apple, вероятно, ограничится Touch ID в кнопке питания. Ожидаемая цена - от 1800 до 2500 долларов, что почти вдвое дороже iPhone 16 Pro Max.

Новые Pro-модели

iPhone 18 Pro и Pro Max сохранят знакомый дизайн и размеры дисплеев - 6,3 и 6,9 дюйма. Основное изменение - появление подэкранной системы Face ID или уменьшенного выреза Dynamic Island. Несколько источников предполагают, что Apple тестирует разные варианты - от минимального "пинхола" до более тонкого острова уведомлений.

Главная камера получит переменную диафрагму и новый трехслойный сенсор Samsung, который уменьшит шум и улучшит динамический диапазон.

Внутри будет стоять новый процессор A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC. Он будет до 15% быстрее и на 30% энергоэффективнее, а благодаря новой упаковке Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) оперативная память интегрируется непосредственно в чип - это повысит производительность и сохранит заряд аккумулятора.

Модели также получат обновленный модем C2 с поддержкой mmWave 5G и лучшими характеристиками соединения.

iPhone 18 Air, 18 и 18e

Бюджетные варианты выйдут позже - весной 2027 года. iPhone 18 Air получит новый процессор, модем и улучшения "под капотом", но сохранит знакомую форму. А вот базовые iPhone 18 и 18e могут получить упрощенную кнопку управления камерой без сенсорного элемента, чтобы уменьшить стоимость производства.