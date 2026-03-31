Apple оштрафовали в Великобритании за нарушение санкций против России

Британское правительство применило финансовые санкции к одной из ключевых структур корпорации Apple. Причиной стали денежные переводы, связанные с российским рынком, которые прошли через банковскую систему Соединенного Королевства уже после введения международных ограничений против России.

Как Apple оказалась среди нарушителей санкционного режима против Москвы?

Британский орган надзора за финансовыми санкциями, который является частью Министерства финансов, наложил штраф на Apple Distribution International (ADI). Эта структура базируется в Ирландии и отвечает за реализацию продуктов Apple в Европе и на Ближнем Востоке, включая управление операциями в App Store. Сумма взыскания составила 390 000 фунтов стерлингов, что примерно равно 516 000 долларов США, пишет 9to5Mac.

Расследование установило, что ирландское подразделение Apple предоставило инструкции неназванному банку в Великобритании осуществить два платежа на общую сумму более 635 000 фунтов стерлингов. Получателем средств выступил российский стриминговый сервис Okko.

Проблема заключалась в том, что на момент совершения транзакций в июне и июле 2022 года владелец этой платформы уже находился под действием британских санкций, введенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Что такое Okko?

Okko – это российский стриминговый сервис, который предлагает фильмы, сериалы, спортивные трансляции и другой контент. По состоянию на 2023 год он занимал четвертое место среди российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков, а в феврале 2025 года имел 9,6 миллиона пользователей.

Сервис Okko основал в 2009 году Родион Шишков, директор по инновациям компании Yota.

Сначала он назывался Yota Play, а впоследствии Play. В 2014 году его переименовали в Okko.

В 2016 году доля Okko на российском рынке достигла 16%, а в 2017-м сервис занял второе место с аудиторией 1,5 миллиона человек ежемесячно.

В 2021 году Okko включили в список обязательных приложений для предварительной установки на телевизоры в России.

История собственности сервиса Okko оказалась довольно запутанной:

Сначала принадлежал российской компании Era Capital, которой руководила Екатерина Лапшина.

В 2018-м вошел в Rambler Group.

В 2020-м крупнейший российский банк "Сбербанк" выкупил компанию. Однако после февраля 2022 года "Сбербанк" оказался под жесткими ограничениями Запада. Чтобы уберечь активы, он продал стриминг малоизвестной структуре под названием "АО Новые возможности".

Американские эксперты из Фонда защиты демократий предполагают, что эта сделка была лишь попыткой скрыть активы от санкций, ведь компания "АО Новые возможности" была создана только в марте 2022 года.

Уже в июне того же года сама "АО Новые возможности" попала в санкционные списки Великобритании.

Apple призналась сама

Представители Apple заявили, что компания строго придерживается законов стран, где она работает, и относится к санкционному законодательству максимально ответственно. В корпорации объяснили, что самостоятельно обнаружили ошибку и проактивно сообщили о ней британское правительство, пишет Guardian.

По словам представителя Apple, платежи были осуществлены разработчику, который лишь за несколько дней до того стал связан с подсанкционной структурой. Сейчас компания работает над совершенствованием своих протоколов проверки, чтобы они соответствовали самым высоким отраслевым стандартам.

Регулятор OFSI отметил, что Apple Distribution International не имела прямого намерения нарушать закон и могла не знать об изменении статуса владельца Okko. Хотя в медиа появлялись публикации о реальных владельцах сервиса, доказательств того, что Apple или их подрядчики по проверке санкций знали об этом на тот момент, нет.

Однако юридическую ответственность несет именно ирландская компания, поскольку она инициировала платежи через британскую финансовую систему.

Последствия штрафа выходят далеко за пределы Apple

Этот инцидент стал важным прецедентом для международного бизнеса. Британские власти четко дали понять, что даже компании, которые зарегистрированы за пределами страны, обязаны соблюдать местное санкционное законодательство, если они используют британские банки для расчетов.

Также регулятор подчеркнул рискованность делегирования проверок третьим сторонам. Несмотря на то, что Apple пользовалась услугами специализированных фирм для скрининга клиентов, это не освободило ее от штрафа.

В конце концов дело было решено путем мирного урегулирования: Apple согласилась уплатить штраф и отказалась от права на апелляцию или пересмотр решения министром.