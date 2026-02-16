Apple готовит волну новинок – чего ждать уже в ближайшее время

После сдержанного начала года компания Apple переходит к активной фазе. В ближайшие недели ожидается сразу несколько анонсов, которые охватывают линейку Mac, планшеты и даже новый смартфон. Источники говорят об обновлении различных категорий – от доступных ноутбуков до профессиональных моделей.

Apple планирует представить несколько новых Mac и связанных с ними продуктов в течение ближайших недель. Среди главных новинок – сразу несколько ноутбуков и по крайней мере один новый внешний дисплей. Об этом пишет издание Марк Гурман из Bloomberg.

Какие устройства Apple покажет уже в марте?

Наибольший интерес вызывает бюджетный MacBook с процессором A18 Pro. Речь идет о модели с дисплеем чуть меньше чем 13 дюймов, которая, по предварительным данным, получит несколько цветовых вариантов корпуса. Такой шаг может означать попытку Apple активнее зайти в сегмент доступных ноутбуков и привлечь новую аудиторию.

Кроме этого, готовится обновление линейки MacBook Air с чипом M5. Ожидается, что эта модель получит преимущественно техническое улучшение без существенных изменений в дизайне. Также компания планирует представить MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Они станут продолжением серии после базовой версии M5, которая появилась осенью прошлого года.

Отдельного внимания заслуживает категория дисплеев. Apple, как утверждают источники, работает по меньшей мере над одним новым внешним монитором для Mac. Ожидается более высокая частота обновления экрана и улучшенное качество изображения. Это важный сигнал для профессиональных пользователей, ведь компания не слишком активно обновляет линейку внешних дисплеев.

Как пишет 9to5mac, по предварительным данным, презентация новых MacBook Pro может состояться уже в начале марта – ориентировочно в рамках цикла macOS 26.3. Также сообщается, что компания готовит отдельное мероприятие в течение этого месяца.

Впрочем, Mac – не единственная категория, которая получит обновление. В ближайшее время ожидается релиз iPhone 17e – новой модификации смартфона, которая должна дополнить актуальную линейку. Кроме того, Apple готовит базовую версию iPad нового поколения и iPad Air с чипом M4.

Таким образом, ближайшие недели могут стать одними из самых насыщенных для компании с начала года. Apple одновременно обновляет несколько ключевых направлений – от ноутбуков до планшетов и смартфонов, что свидетельствует о масштабной весенней стратегии запусков.